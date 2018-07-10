Памела Андерсон и ее мужчины

«ВМ» вспомнила, с кем состояла в отношениях звезда «Спасателей Малибу»

Стало известно, что актриса Памела Андерсон встречается с футболистом французской сборной Адилем Рами , и даже прилетела к нему на игру в Санкт-Петербург. «ВМ» сделала подборку мужчин, состоявших в отношениях с этой голливудской звездой.

Дэвид Чарвет (встречались в 1992 г.)

Первая встреча актрисы с Чарветом состоялась на съемках принесшего ей славу сериала — «Спасателей Малибу». По воспоминаниям коллег, симпатия между звездами возникла практически сразу. Правда, их роман продлился всего полгода — Чарвет завидовал своей пассии из-за ее высоких гонораров, и это привело к разладу.

Томми Ли (состояли в браке с 1995 по 1998)

В 1995 году Андерсон познакомилась со скандально известным рок-музыкантом Томми Ли, а через четыре дня они уже стали супругами. Церемония бракосочетания прошла необынчо — вместо смокинга и свадебного платья жених и невеста надели купальные костюмы. О своей личной жизни пара говорить не стеснялась, а однажды достоянием общественности стал их домашний видеоархив. Но семья в конце концов распалась — буйный нрав Ли и его рукоприкладство сделали свое дело. Этот брак оставил Памеле Андерсон двух сыновей — Брэндона и Дилона, а также гепатит, от которого она долго лечилась.

Кид Рок (состояли в браке с 2006 по 2007)

С музыкантом Робертом Ритчи, известном под псевдонимом Кид Рок, Андерсон познакомилась еще состоя в браке с Томми Ли. Правда, Ритчи тоже был рок-музыкантом, и нравом не очень-то отличался от ее мужа, что заставило Памелу прервать роман. Однако после развода с Ли девушка вновь сошлась с Ритчи и даже вышла за него замуж. Правда, всего на четыре месяца.

Рик Саломон (состояли в браке дважды, с 2007 по 2008 и с 2014 по 2015)

Продюсер Рик Саломон дважды становился мужем Андерсон. История их отношений началась с карточного долга Памелы размером в 250 тысяч долларов. Проиграв, девушка не пожелала расставаться с такой солидной суммой, предложив отработать ее в постели. Вскоре они поженились, но замужество Памелы продлилось всего два месяца. Второй раз пара сошлась в начале 2014 года, но в конце концов снова развелись — оказалось, что Саломон тоже не гнушался бить жену.

Джейми Пэджетт (встречались с 2009 по 2010 г.)

Джейми Пэджетт разительно отличается от всех остальных мужчин Андерсон — он не певец и не актер, а простой электрик. Однако ему все же удалось «зацепить» звезду «Спасателей Малибу» и даже провстречаться с ней полгода. Что характерно, познакомились они на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Рассталась пара без шума и даже смогла сохранить дружеские отношения.