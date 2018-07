История любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин (Селена Гомес, прости)

Первая встреча Джастина Бибера Хейли Болдуин , а нынче жениха и невесты, произошла практически 10 лет назад. Всё это продолжительное время в жизни у каждого были взлеты и падения, которые, как нам кажется, и привели отношения певца и модели к новому статусу — пары, которая готовится к свадьбе.

Пока поклонники не могут поверить в то, что Джастин наконец определился со спутницей жизни и сделал ей предложение, а Селена Гомес удивляется и считает, что это не на долго, мы решили сделать таймлайн отношений Бибера и Болдуин.

Хейли Болдуин и Джастин бибер

Примерно 2009 год: неловкое рукопожатие, начавшее все это.

История Хейли и Джастина началась примерно в 2009 году, когда отец американской модели — актер Стивен Болдуин — представил их друг другу. К счастью, вы можете стать свидетелями этой первой встречи, потому что в YouTube осталось видео. На нем видно, как смущенно Хейли протянула руку артисту.

Февраль 2011: никогда не говори никогда.

В 16 лет Хейли впервые вышла на красную дорожку вместе с Джастином, если точнее, то она была с папой на нью-йоркской премьере документального 3D-фильма Never Say Never Бибера, в рамках которой виновник торжества сделал пару кадров вместе с ними.

Октябрь 2014: просто друзья?

С 2010 года Джастин то встречался, то расходился с Селеной Гомес. В 2014 году пара снова решила примириться, но и в этот раз не окончательно. За несколько месяцев до очередного расставания Бибера начали замечать на церковных службах с его близкими — Хейли Болдуин и Кендалл Дженнер . Уже тогда Селена понимала, что они не просто друзья. Доказательства этому и посты в Инстаграм-аккаунте Джастина, которые он посвящал своей «подруге».

Джастин Бибер и Хейли Болдуин с другом, 2014 год Декабрь 2014: не разлей вода.

Вскоре Хейли и Джастин устали от слухов, поэтому решили сообщить обществу, что являются просто «хорошими друзьями» — так написал в своем Инстаграм-аккаунте Бибер.

Я знаю его с детства, примерно с 13 лет, мы все это время были хорошими друзьями. Мы всего лишь близкие друзья и ничего больше, — сказала Хейли в интервью E! News.

Январь 2015: совместное путешествие.

Только они обратились к поклонникам, чтобы те прекратили распространять слухи об их романе, как они, правда ещё с несколькими друзьями, отправились на Карибские острова, чтобы отметить канун Нового года.

Там они устраивали романтические ужины на пляже, наблюдали за фейерверком, катались на гидроциклах — все это ещё больше породило разговоров о возможных романтических отношениях.

В конце января их опять же видели вместе на нескольких фестивалях, включая Coachella.

2015 I'm coming for u A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Dec 31, 2014 at 9:03pm PST Июнь 2015: встреча в Майами.

Летом 2015 года Джастин и Хейли были «пойманы» обнимающимися на улицах Майами.

Fotos HD de Justin hoy con Hailey Baldwin en un lugar de pool Miami, Florida. (2)#JustinForMMVA pic.twitter.com/tbMNhgYuJX

— Justin's News. (@TeamOfArgentina) June 15, 2015

В июле Джастин опубликовал фотографию с отцом Болдуин, а спустя несколько месяцев его и Хейли сняли на прогулке по улицам Лос-Анджелеса.

Декабрь 2015: Хейли отдыхает с семьей Джастина.

Декабрь начался с того, что Хейли опубликовала снимок в своем Инстаграм, для которого позировала в трениках Джастина. В комментариях к посту артист игриво попросил её вернуть штаны, но модель ответила, что «они ей идут больше».

В конце 2015 года Джастин пригласил подругу отдохнуть вместе с ним и его семьей в Нью-Йорке. В результате — поток милых фотографий пары.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Dec 29, 2015 at 11:30am PST Январь 2016: кажется, все официально.

Джастин встретил Новый год вместе с Хейли и вскоре официально подтвердил, что состоит в отношениях с экс-подругой. Он опубликовал размытое фото, на котором целуется с моделью.

Февраль 2016: Джастин размышляет о женитьбе на Хейли.

В феврале Хейли наконец подтвердила роман с Бибером и сказала, что их пара ни чем не отличается от остальных: они тоже сталкиваются с проблемами. «Он собирается в тур. Отношение уже сейчас довольно сложные, но я не хочу говорить об этом, потому что это должно остаться между мной и им».

В этом же месяце и Джастин отказался от молчания на счет отношений с «подругой».

Я знаю, что в прошлом причинял боль людям, говорил неправильные и обидные вещи, хотя имел в виду совсем другое. Поэтому сейчас я больше думаю о последствиях, стараюсь никого не ранить. А что если Хейли в конце концов станет той самой, на которой я женюсь? Если все это закрутится, я могу ненароком ранить её чувства, потому что так всегда случается. Подобные раны заживают очень долго. Это так сложно.

Весна-лето 2016: страсти накаляются.

В апреле Болдуин вдруг заявила, что не хочет излишнего внимания к её отношениям с кем-либо, а также с отчаянием сообщила, что встречаться с кем-то из шоу-бизнеса просто невозможно: «Для этого нужна толстая кожа».

В июле модель оказалась третьей лишней в отношениях Джастина и Селены: она опубликовала длинный пост об искренности и ответственности. Многие фанаты интерпретировали эту заметку, как критику отношений Бибера и Гомес. Далее её друг детства отписался от неё в социальных сетях, после чего и вовсе удалил свой аккаунт в Инстаграм.

В этот же день Хейли написала твит-разъяснение своих слов. Она попросила не приписывать её к чьим-то отношениям и уважать её мнение.

Декабрь 2016: крайнее рукопожатие (но не последнее).

В конце 2016 года Хейли и Джастина сфотографировали, пока они наслаждались обществом друг друга и держались за руки. После этого, как позже рассказала модель, они с Бибером не общались продолжительное время.

В феврале 2017-го певец заявил (если точнее, то прокричал), что свободен: «Я хочу жениться. Не сейчас, но скоро!» В конце этого года Джастин неожиданно начал снова встречаться с Селеной, однако продлилась история их любви ещё всего на четыре месяца. Одна из причин их окончательного расставания — это возобновление дружеских отношений Бибера с Болдуин. Уже тогда Селена понимала, что они не просто друзья.

Май 2018: возвращение «Джейли» (по аналогии с «Бранджелиной»).

В конце мая на сайте The Times вышло интервью с Хейли, в котором она рассуждала на многие темы, включая тему проблем в отношениях. «Сложно найти кого-то с такими же идеями и нравами, что и ты. Я встречала таких людей».

Про Бибера она тоже сказала пару слов:

Встречаться с «громкой» звездой всегда не легко. У меня никогда не было подобных отношений. Но я помогла нам обоим осознать, что нам лучше быть друзьями. Я нежно люблю его. Сейчас наши отношения зрелые ­— и это хорошо.

Июнь 2018: вечеринки, службы в церкви и шутки.

В июне знаменитостей видели вместе в церкви, в клубе в Майами, на улицах Бруклина (на фотографиях с последнего из перечисленных выходов было замечено кольцо на «том самом пальце» Хейли, но тогда журналисты восприняли это как шутку), далее их заметили целующимися на прогулке и так далее…

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Фанаты совсем запаниковали, когда Хейли удалила из соцсетей все фотографии с бывшим Шоном Мендесом

Июль 2018: предложение.

9 июля таблоиды «взорвались» новостью: Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин! Инсайдеры сообщили, что артист подарил кольцо своей возлюбленной на Багамах, и модель согласилась.

Позже в этот день главные ньюсмейкеры последних день подтвердили новость о помолвке и Бибер публично признался в любви к своей невесте.

Я хотел немного подождать, но новости так быстро распространились. Все просто и ясно, Хейли, я люблю все, что связано с тобой! Я стремлюсь провести с тобой всю жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя так трепетно и нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты любовь всей моей жизни, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты помогаешь мне стать лучше и дополняешь меня, — написал Бибер.