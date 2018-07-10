Анна Грачевская: чем разнообразнее места для занятий любовью, тем интереснее

Анна Грачевская — девушка явно не робкого десятка. И столицу покорила (Аня родом из Харькова), и замуж удачно вышла, родила дочку-красавицу, а сама не растворилась в массе новых москвичек.

Время рискованных экспериментов над собой, когда наша героиня меняла внешность и фигуру, отдавшись в руки пластических хирургов, уже в прошлом. А что в настоящем?

PLAYBOY Анна, ученые уверены, что вскоре все необходимое мы будем печатать на 3D-принтерах. Что бы напечатали, будь у вас такой аппарат?

Вопрос, конечно, из области фантастики, я его не до конца поняла (смеется). Если абстрагироваться, то мне пригодился бы аппарат для макияжа. Я сама ужасно не люблю делать мэйкап, не умею, и это занятие реально утомляет. Если бы существовал такой аппарат, куда бы прислонил лицо — и ты уже в макияже, вот было бы для меня спасение.

PLAYBOY Фотосессия, сделанная специально для нашего журнала, красивая и провокативная. Что вы представляли, когда снимались?

Фотосессия действительно была сделана специально для вашего замечательного журнала. Это был мой первый опыт откровенной съемки, и я доверила ее Марине Никитиной, с которой мы давно сотрудничаем. Это единственный фотограф, которая делает аквасъемки.

Честно говоря, я не очень люблю воду. Но я себе представляла, что я этакая морская нимфа, русалка. Вода смывает все плохое, очищает, и поэтому эти снимки для меня — олицетворение открытости, обнаженности души, полной чистоты. Я открытый человек, в этом и плюс и минус, не всегда другие воспринимают меня так, как хотелось бы.

Чем разнообразнее места, где можно заниматься сексом, тем интереснее!

Фото: Марина Никитина

PLAYBOY Вы боитесь воды, но выбрали для съемки именно акватему. Мы в редакции решили, что этот кадр можно было назвать «Секс в невесомости»…

Вы близки на самом деле к нашему названию… Космос — это наша вселенная, мысли, мечты. Связь с космосом, невесомость, легкость не хочется терять!

В моей жизни, кстати, много раз бывало так, что мысли материализовались. Мне нужно быть аккуратнее с ментальным миром. Я бы назвала этот кадр «Мысли о невесомости».

Кадры красиво смотрятся, но за кадром, если честно, было ужасно холодно, вода лилась в глаза, в лицо, а надо было уберечь макияж. Непривычно позировать под струящейся водой! Я не испытывала никакого «секса» (смеется), хотелось поскорее все сделать, но Марина меня заставляла принимать красивые позы, и это было непросто!

PLAYBOY А вам не хотелось бы иметь такой опыт — секс в невесомости?

Почему бы и нет! Я вообще приверженица всего нового, экспериментов. Чем разнообразнее места, где можно заниматься сексом, тем интереснее! Адреналин выделяется, я бы точно не отказалась. Наверное, это было бы непросто, но, скорее всего, стоило бы попробовать.

Фото: Марина Никитина

PLAYBOY Вы не боитесь откровенных фото, не боитесь признаться в пластических операциях. А самый большой страх — какой?

Потерять любимых людей. И предательства самого близкого человека — вот этого, наверное, боюсь больше всего.

PLAYBOY Представьте идеальную Анну Грачевскую: что бы вы улучшили в себе?

Сложно сказать… Я люблю трансформации, перемены, я много экспериментировала с внешностью и фигурой. На данный момент меня устраивает в себе все. И вообще с возрастом приходит удовлетворение.

А вот чего мне не хватает, так это внутреннего спокойствия. И терпения. Наверное, идеальная Анна Грачевская была бы более спокойна и терпелива. Надеюсь, это и в жизни придет ко мне. А вообще идеальных людей не бывает. Должна быть хоть одна ложка дегтя в бочке меда, иначе очень скучно. Мне лично больше нравятся неидеальные люди!

Фото: Марина Никитина

PLAYBOY Есть такое устойчивое выражение «укрепить семью». Как, по-вашему, это можно сделать?

Конечно, на первом месте доверие, внимание, забота и понимание. Любовь — это даже не обсуждается. Очень важно, когда существуют доверие родителей к ребенку и ребенка к родителям, внимание и забота между всеми.

А если говорить о муже и жене, это, безусловно, секс. Чем разнообразнее он, чем больше каждый из партнеров хочет внести новую лепту в секс и отношения, тем прекраснее. Но при этом на одном только сексе отношения не построишь, какими бы разнообразными ни были интимные отношения. Люди должны доверять друг другу и понимать. Во главе пирамиды под названием «семья» лежит любовь. Ну а дальше — секс, понимание, доверие, забота, уважение и свобода личного пространства.

PLAYBOY Красота спасет мир или секс спасет мир (так говорил Хью Хефнер ), вы как думаете?

Я считаю, что не красота спасет мир, а секс. Потому что секс — это красиво, это здоровье, это отличное состояние духа и тела и, в конце концов, размножение (смеется). Это всегда приятно и интересно. А красота подразумевает работу над собой. Энергозатратно и трудозатратно для любой девушки хорошо выглядеть! А с сексом все легче.

И если рядом есть любимый человек, это сплошное наслаждение (улыбается).

Фото из лично архива Анны

PLAYBOY О чем из несбывшегося вы жалеете?

Я не могу сказать, что что-то не сбылось в моей жизни. Разве что в юности мне так хотелось заниматься бальными танцами! Я занималась народными танцами, хип-хопом, R’n’B, но почему-то не отдали меня на бальные танцы…

До сих пор с восхищением смотрю на выступления бальников. Конечно, у меня есть мечты, желания, но для этого я работаю и иду вперед. Все, чего я хотела, о чем мечтала, сбылось, и надеюсь, что и дальше будет так же!

PLAYBOY Если бы вы участвовали в шоу перевоплощений, какой образ выбрали бы для себя и почему?

Я бы очень хотела перевоплотиться в Одри Хепберн, мне даже говорили, что я на нее похожа. А еще мне близок афроамериканский тип, я бы выбрала образ Бейонсе, Рианны , Шаде, Лорин Хилл, Эрики Баду

PLAYBOY Можете о себе сказать, что обладаете секс-магией, действующей на мужчин?

Сейчас я замужем и не использую эту магию на окружающих мужчин, но да, могу сказать: она есть (смеется). Раньше, если мне нравился мужчина, я могла очаровать и околдовать его, ведь не зря у меня цыганские корни! Мне говорили, что меня трудно забыть или выбросить из головы. И, видимо, это все-таки определенная магия!