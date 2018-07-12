«Он предал меня»: бывшая жена о больном раком знаменитом актере

Отношения Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой тянулись с 2010 года. Пара то расходилась, то воссоединялась. В 2016 году влюбленные сыграли красивую свадьбу за границей. Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. После того, как стало известно об улучшении состояния здоровья звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня», их семья окончательно распалась, просуществовав чуть больше года.

После расставания бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах, но недавно Диана решила ответить на вопросы расстроенных фанатов. На своей страничке в Instagram в Stories девушка предложила спросить у нее что-нибудь и пообещала ответить. Вопросы не заставили себя ждать.

Так, Очилова призналась, что не скучает по семейной жизни. «Не за чем скучать о том, что умерло. Надо лишь благодарить за то прекрасное время», — убеждена Диана. Бывшие супруги не общаются. «Он предал меня)) Он этого не хотел, так получилось)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.) Диана не страдает. „Удивляюсь“, — призналась Очилова.

»Это " Жизнь " как принято говорить в обществе)) Это мое ощущение и мое мнение! Почему? Как? Зачем? Не разгребеш! По итогу — искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно свое! Хочу ли я семьи, Да! Верю ли я людям, Да! По одному, всех не судят!" — заключила Диана Очилова.

Кстати, женщина дала понять, что не страдает в одиночестве. Бывшая супруга артиста обнародовала фотографию, на которой запечатлена с неким мужчиной. Однако лица его Диана предпочла не показывать. На вопрос, хочет ли она детей, Очилова ответила коротко: «Да уже пора».

Напомним, что в июле 2015 года у Андрея Гайдуляна обнаружили лимфому. Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.

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