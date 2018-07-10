Я асексуал: девушки о том, каково это — не испытывать сексуального влечения

Секс — одна из базовых потребностей человека, а если ты не хочешь им заниматься, то тебя нужно лечить. То, что так думает большинство людей, не делает эти убеждения истиной. Я нашла мнения девушек, которые не испытывают сексуального влечения и считают это нормой. Они рассказывают, что это такое — быть асексуалом, как они строят отношения и как их воспринимают в обществе.

Что такое асексуальность

Асексуальными называют людей, которые не испытывают полового влечения. Не путай асексуальность с осознанным воздержанием от секса, целибатом или половой дисфункцией. Во всех этих случаях люди намеренно сдерживают свое влечение или страдают от его отсутствия. Асексуальный человек физически способен заниматься сексом, но не испытывает никакого желания это делать и дискомфорта по этому поводу. Он физически здоров, и у него все в порядке с гормональным фоном. Асексуальность очень мало изучена. Однако те исследования, которые есть, подтверждают, что она распространена не меньше, чем гомосексуальность. Пока нет единого мнения, чем считать асексуальность — отсутствием ориентации или ее разновидностью.

Самая оскорбительная вещь: «Напиши мне, когда ты вылечишься».

София стала героем видеоролика о жизни асексуала. Он был опубликован в паблике Zoomin Russia. Вот что она рассказывает.

София

То, что я чаще всего слышу от людей — «Ты болеешь, у тебя целибат, вот встретишь того самого». Самая оскорбительная вещь: «Напиши мне, когда ты вылечишься». Я знаю, что такое возбуждение, я не фригидна. Долгое время я думала, что я умственно отсталая. Мне было 18 лет, я ни с кем не целовалась и не думала об этом. Мне говорили:

А зачем ты красишься, если ты не трахаешься? А зачем ты пьешь, если не даешь?

Внешность — это всего лишь генетическая рулетка. Мне нравится быть красивой. Отношений у меня было немного, но всегда происходит одно и то же. Мы обсуждаем этот момент и договариваемся, что все нормально, а потом идут претензии. Были моменты, когда мы пытались пойти на какую-то интимную близость, но я говорила: «Нет, это не мое, давай не будем все портить». Все расставания были на этой почве. Все попытки секса были ужасны. Они все одинаковы. Несмотря на то, что были люди, которые проявляли заботу, ты понимаешь, что у человека в этом состоянии вообще по-другому мозг работает. Родители сначала рассмеялись. Они подумали, что это моя какая-то хитрая приблуда: в детстве я хотела быть мутантом, а сейчас асексуалом. Я хотела семью, но из-за того, какая обстановка вокруг меня сейчас и с чем я сталкиваюсь ежедневно, я не могу поверить в то, что найдется человек, с которым я смогу ее создать. Я верю в то, что асексуальность будет восприниматься нормально, как и любая другая ориентация. Но сейчас главная проблема — никто не знает, что это. Не идентифицируйте себя с какой-то ориентацией, не пытайтесь ей как-то соответствовать. Самое главное — вы абсолютно нормальные, обычные люди. Нет ничего страшного, что вы не любите совокупляться.

Любая форма отношений — нормальная, если она устраивает тех, кто в них находится.

Конечно, мне нужны отношения. Чем асексуалы отличаются от остальных людей, помимо нежелания заниматься сексом? Точно такие же люди, которые нуждаются в общении с себе подобными. У меня есть подруга, которая убеждает меня, что у асексуалов не может быть отношений, только близкая дружба. Я же каждый раз пытаюсь объяснить, что секс — приятное, но не обязательное дополнение к отношениям. Ну почему все крутится вокруг секса? Ну да, вам это приятно, но не всем же. Почему надо возводить свой опыт в абсолют, мол: «Ну, я всегда испытываю влечение к тем, кого люблю, следовательно, без него (влечения) любовь невозможна». Мне говорят, что я не могу создать «обычную пару». Это не совсем правильно, ведь любая пара является обычной. Любая форма отношений — нормальная, если она устраивает тех, кто в них находится. То, что сексуальные отношения сближают людей — миф и всего лишь стереотип общества. Сколько таких «альфа-самцов» предпочитают отношения на стороне? Секс никак не сближает их с женой/девушкой и не способствует укреплению отношений. Залог счастливой пары и длительных отношений — это не секс, а взаимное уважение, доверие, понимание, принятие и разделение взаимных жизненных позиций, в том числе и сексуальной ориентации.

Такое ощущение, будто весь мир смеется над анекдотом, а я его не поняла.

Света

Быть асексуальной для меня означает, что я не чувствую сексуального влечения к другим людям.

Это не значит, что я не могу определить, привлекателен человек или нет. Даже если я могу сказать, что мужчина или женщина физически симпатичны и хорошо одеваются, я не фантазирую о том, чтобы делать с ними что-то сексуальное. Я не сразу приняла свою асексуальность. Было такое ощущение, будто весь мир смеется над анекдотом, а я его не поняла. Все вокруг говорили о сексе, шутили о нем, думали о нем, только не я. Когда я узнала о том, что такое асексуальность, то успокоилась. Меня спрашивали: больна ли я, насиловали ли меня. Подозревали в гомосексуализме и в том, что я просто вру, чтобы не спать с конкретным человеком. Вы можете испытывать влечение к мальчикам, к девочкам, к обоим полам, но не испытывать его — в этом же нет никакого смысла, думают люди. Асексуальность вовсе не значит, что я не могу заниматься сексом. У меня бывает желание просто физически разрядиться, оно ничем не отличается от желания сходить на тренировку или съесть гамбургер. Заниматься сексом с другим человеком при этом все равно не хочется, так что иногда я мастурбирую, но не часто. Говорят, если хочешь сбить сексуальное возбуждение, представь на месте объекта влечения свою бабушку. Так вот, в этом смысле для меня все люди — это моя бабушка, они все одинаково несексуальны. Одно из самых больших заблуждений, что асексуалы инфантильны, что человек не становится взрослым, пока не почувствует сексуальное влечение. Я часто слышу: «Ты просто не нашла свое». Думаю, 28 лет, которые я живу на этом свете, вполне хватит, чтобы разобраться, нужно ли мне это «свое» или нет.

Никакого отвращения это у меня не вызывает, только равнодушие.

Арина

В первых отношениях я чувствовала давление от того, что понимала — когда-то это должно привести к физической близости. Он не принуждал меня, это была скорее культурная вещь, все ведь знают, как «должны» развиваться отношения. Мы прекрасно ладили друг с другом, и, казалось, идеально подходили. После каждого свидания я спрашивала себя:

Почему я не чувствую себя по-другому к нему? Теперь ведь все должно измениться? Разве я не должна хотеть большего?

Я целовалась с ним, надеясь на то, что возникнет возбуждение, но все это только заставляло меня чувствовать себя несчастной. Я просто не могла физически ответить на его чувства. Мы расстались друзьями, и я до сих пор с теплотой вспоминаю о нем. Сейчас у меня есть парень, мы встречаемся уже больше года. Первое время было трудно объяснить, что у меня нет интереса к сексу, и это не значит, что я не заинтересована человеком. Поэтому я часто занималась сексом, просто чтобы его не расстраивать. Никакого отвращения это у меня не вызывает, только равнодушие. Когда наши отношения окрепли, мы все обговорили, и он меня понял. Мы решили, что секс — не важная часть нашей жизни. Мы и теперь занимаемся им, только очень редко, раз в пару месяцев. Мой парень не считает себя асексуалом, но при этом говорит, что не очень страдает от отсутствия регулярного секса. Если он почувствует, что эти отношения не для него, я его пойму.