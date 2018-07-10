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Девушка покрыла всё тело татуировками, и теперь ей не нужна одежда
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Девушка покрыла всё тело татуировками, и теперь ей не нужна одежда 

Ридус 2 часа назад
32-летняя Николь Стефан (Nicole Stephan) живёт в немецком городе Дрезден и известна тем, что большая часть её тела покрыта татуировками. Девушка смеётся, что ей не нужно долго размышлять, что надеть. Она может носить тату вместо одежды.
Первую татуировку Николь сделал в 14 лет. Тогда она была страстной фанаткой музыкальной группы Backstreetboys. Девушка влюбилась в Эл Джей Маклина — парня с тату на руке и обклеила всю комнату его фотографиями. Чтобы стать немного ближе к кумиру, Николь тоже сделала тату, но на одном не остановилась и разрисовала своё тело на 90%. Но несмотря на это, модель не считает себя фриком. Своё тело любит, гордится и ничего не скрывает. «Если у тебя нет своего мнения, мнение других людей стане твоей реальностью», — пишет Николь в своём Instagram.
Сейчас у Николь есть настоящий любимый человек, который поддерживает увлечение девушки. У него тоже есть татуировки на теле, правда не так много, как у партнёрши. «Любите человека, который наслаждается твоим безумием, а не идиота, которые вынуждает тебя стать нормальной», — рассказывает свой секрет счастья тату-модель.
Для многих творческих людей Николь — источник вдохновения. Немецкие фотографы, видеооператоры и художники регулярно приглашают девушку на съёмки. Также она является членом жюри тату-шоу Horror Tattoos в Штутгарте. и периодически рисует для клипов местных музыкантов. «Никогда не отказывайтесь от попыток делать то, что вы действительно хотите», — вдохновляет своих подписчиков девушка. А их у неё уже 88 тысяч.
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