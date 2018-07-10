5 главных причин женских измен

Алена Котович, колумнист, блогер

Мой знакомый Сергей, который сейчас во втором браке, пытаясь поделиться опытом семейной жизни, частенько говорит: «Никогда не посылайте жену на три буквы, она реально может вас послушать». Его первый брак распался именно по этой причине: жена ему изменяла, и, когда он начал цеплять рогами небо, они развелись. Но Сергей вынес из этой истории уроки, ему хватило мудрости и смелости признать, что в ее изменах виноват и он, хотя простить жену он не смог.

Я не буду сейчас писать о женщинах, для которых секс граничит со спортивным интересом и моральные принципы ничего не значат, — подобных дам на самом деле немного. И если мужчине «подфартило» связать свою судьбу именно с такой женщиной, тут обсуждать нечего: нимфоманок видно за версту, и жениться на такой может или очень влюбленный, или совсем уж глупый мужчина.

Мне хочется обозначить причины измен моногамных женщин, для которых верность не пустой звук, но перипетии отношений толкают их на этот шаг. Я глубоко уверена, что основная причина женских измен — это хронический недостаток внимания. Женщине постоянно нужно знать, что она любима и желанна, и если она этого не получает от постоянного партнера, появляется рядом другой человек, который закрывает ее потребность в ласке и внимании.

Если конкретизировать, то самых частых причин женских измен всего лишь пять:

Первая причина — безразличие партнера

Что обычно происходит после того, как мужчина завоевал свою избранницу? В большинстве пар он теряет к ней интерес, и то, что женщины «любят ушами», забывается очень быстро. Любимая превращается в домработницу, а вкусный ужин и удовлетворение партнера считаются супружеским долгом и в подвиги не записываются. Все воспринимается как должное, а слова любви и похвалы звучат крайне редко. Итог: женщина начинает думать, что ее разлюбили, и ищет того, кто оценит ее по достоинству.

Вторая причина — обида на партнера

Ссоры, непонимание, скандалы, переходящие в оскорбления, унижения, демонстрирование физической силы и рукоприкладство — все это выливается в измены. Женщина боится рвать отношения сразу и сначала находит того, в ком видит защитника и отдушину от тирании мужа. Иногда это своеобразный акт протеста, а иногда и развод в будущем.

Третья причина — неудовлетворенность

Принято думать, что мужчины больше любят секс, чем женщины, но это не так! У нормальной, нефригидной женщины потребность в сексе точно такая же, как и у мужчины. И если темпераменты людей отличаются и секс приходится «выпрашивать», то любой из партнеров задумается сначала о восполнении недостатка близости на стороне, а потом и о разводе.

Четвертая причина — разочарование

Тяжело осознавать, что начинала строить отношения с перспективным, активным, целеустремленным мужчиной, а на деле он оказался мечтателем, у которого все будет, но не сейчас. Так проходят годы, и мужчина, не подкрепляющий свои слова действиями, теряет уважение в глазах любой женщины. Бросать такого мечтателя частенько бывает жалко, ведь не пьет и не бьет, а вот добавить красок в свою болотную семейную жизнь иногда хочется.

Пятая причина — ранний брак

У нас по сложившейся традиции девушки стремятся выйти замуж побыстрее, пока всех женихов не расхватали, а парни очень любят жениться на девственницах. Хочу огорчить, девственницы обычно добирают сексуальный опыт, уже находясь в браке. И обвинять их в этом глупо.

Оправдания изменам, конечно же, НЕТ. В идеале сначала нужно закончить старые отношения, а потом начинать новые, но на практике и у мужчин, и у женщин все получается по-другому. И лучше знать причины возникновения измен и попробовать их не допустить, чем потом резюмировать: «Все бабы гулящие, а я д’Артаньян». Поймите, что жизнь одна — это не репетиция, а премьера, которую сыграть заново невозможно…

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите