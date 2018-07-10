Солнце, лето, море, секс: 11 мужских фантазий об интиме в это время года

Казалось бы, сексуальные фантазии не зависят от времени года. Еще как зависят! Когда на улице тепло, в голову лезут самые разные мысли о том, как использовать погоду (или отпуск) с максимальной пользой. Вот о чем, например, может мечтать партнер — а ты и не догадывалась!

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1. Секс на пляже

Неважно, на песке дикого пляжа, где больше никого нет, или под покровом ночи на лежаке большой песчаной косы. То, что кто-то может заметить, играет только на руку.

2. Секс в море или бассейне

Интим в большой воде — предел мечтаний для большего числа людей, чем можно подумать. При этом нет разницы, где именно, в бассейне или океане, ведь по закону Архимеда вы все равно вытесните одинаковый объем воды.

3. Горячий секс вне дома

Пот — штука неприятная, но только если он не появился в результате секса! Короткие летние ночи способствуют разгорающейся страсти.

4. Секс в палатке

Опытные «походники», конечно, посмеются над желанием спать в одном спальнике. Но наверняка большинство из них мечтали попробовать интим в таких стесненных условиях!

5. Секс на борту

Яхта, катамаран, каноэ — не все они одинаково комфортны, но все могут плавать по водоемам и достаточно велики для размещения двоих людей.

6. Секс на вилле в отпуске

Или в апартаментах, снятых вместе с друзьями. Конечно, вы должны вести себя тихо… и это лишь добавляет адреналина.

7. Секс под палящим солнцем

Солнечным лучам неважно, лежите вы просто так или чем-то занимаетесь. Два приятных события по цене одного! Только не забывайте крем с УФ-защитой.

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