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Пышногрудая «русская Джоли» показала, в чем ходит на пляж — соблазнительные фото
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Пышногрудая «русская Джоли» показала, в чем ходит на пляж — соблазнительные фото 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Российская модель Галинка Миргаева показала подписчикам, в чем ходит на пляж. Новую фотографию сексуальная девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
— На пляж как на праздник, — подписала она снимок.
Откровенный снимок не оставил равнодушными поклонников пышногрудой красотки. Всего за двое суток пост набрал 46 тысяч лайков и более 300 комментариев. В выражениях фанаты не стесняются и чаще всего просят Галинку снять купальник. Однако находятся и те, кто обращает внимание на внутренний мир девушки.
— У тебя обворожительные глаза!
— Выходи за меня замуж!
— Богиня, — пишут они.
Как и большинство знаменитостей, модель увлекается футболом. Мимо Чемпионата мира девушка не смогла пройти и пару дней назад опубликовала соблазнительное фото, призванное поддержать россиян.
Галинку Миргаеву называют «русской Анджелиной Джоли» за внешнее сходство с известной актрисой. Девушка родилась в Перми и всегда мечтала о подиуме, однако из-за невысокого роста (160 сантиметров), ей пришлось стать Instagram—моделью. Всего за пару лет Миргаевой удалось набрать более 2,5 миллионов подписчиков.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Русская Джоли» в соблазнительном купальнике призвала всех к любви к ближним.
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