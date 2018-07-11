Пышногрудая «русская Джоли» показала, в чем ходит на пляж — соблазнительные фото

Российская модель Галинка Миргаева показала подписчикам, в чем ходит на пляж. Новую фотографию сексуальная девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

— На пляж как на праздник, — подписала она снимок.

Откровенный снимок не оставил равнодушными поклонников пышногрудой красотки. Всего за двое суток пост набрал 46 тысяч лайков и более 300 комментариев. В выражениях фанаты не стесняются и чаще всего просят Галинку снять купальник. Однако находятся и те, кто обращает внимание на внутренний мир девушки.

— У тебя обворожительные глаза!

— Выходи за меня замуж!

— Богиня, — пишут они.

Как и большинство знаменитостей, модель увлекается футболом. Мимо Чемпионата мира девушка не смогла пройти и пару дней назад опубликовала соблазнительное фото, призванное поддержать россиян.

Галинку Миргаеву называют «русской Анджелиной Джоли » за внешнее сходство с известной актрисой. Девушка родилась в Перми и всегда мечтала о подиуме, однако из-за невысокого роста (160 сантиметров), ей пришлось стать Instagram—моделью. Всего за пару лет Миргаевой удалось набрать более 2,5 миллионов подписчиков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Русская Джоли» в соблазнительном купальнике призвала всех к любви к ближним.