Экс-возлюбленный Виктории Бони одобрил ее нового мужчину

Чуть больше месяца назад 38-летняя Виктория рассекретила своего нового избранника. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран . Они вместе появились на Каннском кинофестивале и не скрывали чувств друг к другу. По словам модели, у них с Пьером серьезные отношения, а сам мужчина покорил ее своим умом.

Боня уже успела познакомить Пьера со своей дочерью Анджелиной, которую родила от бывшего возлюбленного — миллионера Алекса Смерфита. Напомним, что Виктория и Алекс были вместе около пяти лет и объявили о своем расставании чуть больше года назад. Экс-влюбленные так и не сочетались узами брака, но после разрыва смогли сохранить теплые отношения ради дочери и называют себя хорошими друзьями. Виктория отмечает, что они с Алексом изначально не хотели связывать себя узами брака.

«Не знаю, может быть то, что не поженились, сыграло роль в нашем расставании, но дело в том, что мы изначально не хотели официальной регистрации. Года за два до расставания говорили о браке, даже составили брачный контракт. И если бы на самом деле у нас была такая цель, то свадьба состоялась бы. Но я сама никогда к этому не стремилась», — признается Боня.

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Виктория успела познакомить Пьера не только со своей дочкой, но и с самим Алексом. Модель позвала избранника на день рождения наследницы в Монако, где присутствовал Смерфит и его семья.

«Я пригласила Андюрана на день рождения Анджелины в Монако, и он пришел. И практически все время был один, так как никого не знал, а я не могла постоянно находиться рядом, потому что занималась праздником. Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой. А к концу вечера Пьер сам подошел к Александру, чтобы поблагодарить его за приглашение. Я сначала напряглась, а потом смотрю: они прекрасно общаются! Мама Алекса сказала, что мой новый возлюбленный — очень приятный мужчина», — поделилась Боня с журналом «Караван. Коллекция историй».