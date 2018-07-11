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Как спать в одной кровати с партнером и высыпаться
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Как спать в одной кровати с партнером и высыпаться 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Скажите «нет» девайсам
Ноутбукам, смартфонам и прочим устройствам не место в спальне. Если уж вы решили провести время вместе, то отвлекаться на переписку в мессенджере и днем не очень хорошая идея, но уж вечером это точно полный провал. На совместный сон тоже нужно настроиться. Постарайтесь отложить все девайсы в сторону хотя бы за полчаса до того, как отправитесь в кровать.
Купите правильную кровать (и матрас)
Убедитесь, что вам обоим достаточно свободного пространства. Спать, постоянно соприкасаясь телами, может быть не так уж приятно (особенно в жару). Чем больше кровать, тем удобнее вам на ней будет. Матрас не должен проседать и заставлять вас все время скатываться в середину. Это не та вещь, на которой стоит экономить, потому что речь не только о вашем комфорте, но еще и о здоровье (плохой матрас=боли в спине). Мы, к счастью, в XXI веке, и сейчас можно даже купить один матрас для партнеров с разным весом. Берите на заметку, если это актуально для вашей пары.
Купите два одеяла
Два одеяла — залог счастливой семейной жизни. Каждый делает со своим, что хочет: сбрасывает на пол, зажимает между ног, делает из него кокон… И ничего не отбирает у соседа по кровати, заставляя его дрожать от холода.
Займитесь сексом
Ну… собственно, в этом и прикол того, что вы спите в одной кровати. Можно заняться сексом, а потом уснуть, обнявшись. Или проснуться среди ночи и тоже заняться сексом. А почему бы и нет, если вам обоим этого хочется? О пользе секса мы вам уже много раз говорили, но все же напомним: это приятное занятие перед сном понижает уровень стресса и вполне может заменить тренировку в зале. Так что, сон ваш будет крепким и глубоким.
Ложитесь спать в одно и то же время
Потому что если нет, то вы обязательно разбудите партнера, прервав его сон. Большинство неотложных дел все-таки может подождать до утра.
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