Ещё
Пользователи предложили смартфонам найти вещи лучше секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователи предложили смартфонам найти вещи лучше секса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи вспомнили о меме «Секс — это, конечно, хорошо, но…» и предложили дополнить его с помощью функции автодополнения на смартфонах. На это обратило внимание издание TJournal.
Пользователи Twitter предложили сотни вариантов окончания фразы, и некоторые из них заставляют задуматься.
«Секс это конечно хорошо но не так много людей в мире хотели жить», — получилось у @HaroHaroGenki. «Секс это конечно хорошо но ведь это не банкомат», — пишет @sonivius. «Секс это конечно хорошо но я не могу найти полную версию», — пожаловался смартфон @grustnayasucka.
Изначально этот мем появился в англоязычном сегменте Twitter в 2017 году, когда пользователь @HunterLares заявил, что «секс — это круто, но вы когда-нибудь показывали кому-нибудь картину, которую вы нарисовали, и ему понравилось больше, чем вы ожидали?».
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть24
Шведская модель поразила бесконечными ногами78
Кто узнает звезд без макияжа2
Как женщины защищают свои репродуктивные права5
Что будет, если каждый день есть гвоздику
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение