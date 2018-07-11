Крис Браун хочет вернуть Рианну

Рианна (Rihanna) и Hassan (Хассан) все еще вместе, и это настоящее душевное испытание для Криса Брауна (Chris), ведь «любовь всей его жизни» отдала свое сердце кому-то другому!

Несмотря на слухи о разрыве, папарацци все еще удается поймать Рианну и Хассана вместе. Например, не так давно парочка ужинала в одном из ресторанов Мексики. И хотя речь шла всего лишь об «оживленной беседе» (никаких намеков на романтику!), Крис никак не мог смириться с тем, что Рианна встречается с кем-то другим.

«Он был подавлен и очень расстроен, когда узнал, что Рианна и Хассан все еще вместе, — сообщили СМИ анонимные источники. — Он очень любит Рианну и надеется вернуть ее. Он был очень рад, когда увидел ее снимки с Хассаном, на котором было похоже, что они ругаются».

«Если любишь — отпусти» — явно не девиз Криса Брауна. Он твердо уверен в том, что они с Рианной созданы друг для друга, и готов бороться за любимую девушку до победного конца. Именно поэтому, когда его возлюбленная появилась на красной дорожке во время показа «8 подруг Оушена» совершенно одна, он решил, что это хороший знак.

«Он все еще уверен, что она будет с ним. Он убедил себя в этом», — говорят инсайдеры.

А нам остается только ждать и гадать, кого в конечном итоге выберет Рианна.