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В Котельничском районе нашли тело пропавшего мужчины
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В Котельничском районе нашли тело пропавшего мужчины 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По предварительным данным, мужчина утонул.
Напомним, 8 июля днём мужчина уехал купаться на макарьевский пруд и не вернулся домой. На берегу осталась его машина и одежда.
Тело мужчины нашли вчера, 10 июля.
Фото — 1istochnik.ru
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