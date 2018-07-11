В Котельничском районе нашли тело пропавшего мужчины

По предварительным данным, мужчина утонул.

Напомним, 8 июля днём мужчина уехал купаться на макарьевский пруд и не вернулся домой. На берегу осталась его машина и одежда.

Тело мужчины нашли вчера, 10 июля.

Фото — 1istochnik.ru