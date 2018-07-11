79-летний челнинец ищет в Казани свою первую любовь

Суфия жила в бараке в п. Караваево. В гостях у неё солдат не был — девушка боялась строгой мамы. Молодые люди гуляли, ходили в кино. Абдулвакип уже думал о создании семьи. Но их отношения разрушил нелепый случай.

В гости к парню приехали две односельчанки. Он решил познакомить их с невестой. Только подошли к бараку, где жила Суфия, как она, увидев любимого с незнакомыми девушками, обиделась и убежала. Объясниться с ней парню не удалось.

После армии Абдулвакип уехал работать на Север. Писал любимой в Казань, но Суфия молчала. Со временем создал семью, с женой они вырастили троих детей. Полгода назад мужчина остался один. Перебирая вечерами фотографии, Абдулвакип Мазитович вновь и вновь вглядывается в снимок Суфии. Мечтает найти её. «Просто увидеться, вспомнить молодость, а может быть, чем-то помочь — больше мне ничего не надо», — говорит он.

Абдулвакип Мазитович не теряет надежды и просит откликнуться тех, кто знает что-то о его любимой.

Если вы узнаете Суфию, звоните: (843) 526-95-39.