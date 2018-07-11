Глава управы района вручила медаль измайловской семье

В преддверии праздника «День семьи любви и верности» супруги Даут Яхутля и Галина Федорова были награждены медалью и грамотой.

На недавней встрече жителей района Измайлово с главой управы одна из измайловских семей была награждена медалью «За любовь и верность» и грамотой. Поздравляя ветеранов семейной жизни, а они прожили в браке 52 года, глава управы района Венера Юмаева пожелала супругам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вместе продолжать свой жизненный путь.

А вот Даут Рамозанович, принимая поздравления, вспомнил, как познакомился со своей будущей женой:

«Мы, будучи студентами, познакомились в студенческом лагере на Черном море. Потом встречались, потом поженились. За 52 года было всякое, но мы всегда с пониманием относились друг к другу. Если жить с пониманием, то все сложится хорошо».