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Глава управы района вручила медаль измайловской семье
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Глава управы района вручила медаль измайловской семье 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В преддверии праздника «День семьи любви и верности» супруги Даут Яхутля и Галина Федорова были награждены медалью и грамотой.
На недавней встрече жителей района Измайлово с главой управы одна из измайловских семей была награждена медалью «За любовь и верность» и грамотой. Поздравляя ветеранов семейной жизни, а они прожили в браке 52 года, глава управы района Венера Юмаева пожелала супругам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вместе продолжать свой жизненный путь.
А вот Даут Рамозанович, принимая поздравления, вспомнил, как познакомился со своей будущей женой:
«Мы, будучи студентами, познакомились в студенческом лагере на Черном море. Потом встречались, потом поженились. За 52 года было всякое, но мы всегда с пониманием относились друг к другу. Если жить с пониманием, то все сложится хорошо».
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