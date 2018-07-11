О чем врут мужчины и женщины

В 15 лет я узнала о мужчинах две главных вещи: что они похотливы и что они врут. Сейчас мне 33 года, и в мире ничего, в принципе, не изменилось.

Мужчины врали, врут, и будут врать про три вещи: доход, секс и еще раз про секс.

Я вынуждена упомянуть секс два раза, потому что одного раза недостаточно, чтобы показать всю гамму моих эмоций.

Мужчины врут про свою половую жизнь количественно. Мужчины врут про свою половую жизнь качественно. Мужчина может просто взять и изобрести в своей голове какой-то фантом, а потом рассказывать о нем все так, как будто это было на самом деле.

Зачем ему скучные серые краски обыденности? Ими не опишешь удаль, подвиг, блистательную победу.

Кому интересна сухая правда:

Вчера, с 17.00 до 17.45 я находился с гражданкой М. в кафе по адресу Орджоникидзе, 16. Затем, заручившись ее согласием, переместился с ней в сауну на Ленина, 10, где и совершал поступательные движения полового характера в течение полутора минут.

Для того, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации, мужчина использует десятки ярких красок, и живопишет блестящую оргию, где именно он был автором, исполнителем и дирижером.

Описание дополняется звуками, деталями, запахами. Женщине приписываются такие пируэты, что услышав о них от незнакомых людей, она бы вытаращила глаза. Вот как умеет представить эти полторы минуты мужчина.

Более того, никаких полутора минут могло и не быть вовсе. За неимением их в реальности, мозг мужчины может их просто напросто выдумать, а потом сам поверить в созданные образы. И мужчина снова радостно несется рассказывать друзьям о сексе, которого не было! А сцены для описаний ворует у Джены Джеймсон.

Мужчины обожают различные группы, где можно обсуждать, какие женщины «доступные». Обычно для дам эти группы закрыты. Но один раз я упросила знакомого показать мне такую группу онлайн. Он согласился.

На фотографии, размещенной на сайте, красовалась женщина лет 50-ти, с усталым, пропитым лицом. Хотя, возможно, ей было 38, просто она плохо выглядела. Женщина устало и привычно позировала в дешевом белье с претензией на секс — черные кружева, пояс для чулок. В руке она держала стакан с янтарной жидкостью, слегка напоминающей виски. Женщина устало смотрела в камеру, явно ожидая, когда же ей, наконец, дадут похмелиться. В ее всклокоченных волосах можно было рассмотреть перья из подушки.

— Кто знает эту девушку? — гласила подпись? — Что можете сказать про нее?

Под фотографией, предсказуемо, образовалась лужица подписей «да я ее так и эдак».

— А по фотографии не видно, кто эта «девушка»? — спросила я знакомого. — Явно профи, которой, к тому же, может заинтересоваться только пенсионный фонд. Как можно таким гордиться? Что это за «победы»?

Знакомый безразлично пожал плечами. Баба и баба. Зато есть, что обсудить.

Но что-то я разошлась, друзья. Пожалуй, я представила мужчин какими-то монстрами-врунишками, хотя мне есть, что сказать и о женщинах. Но тут можно покороче. Можно даже двумя словами: женщины занижают.

И если женщина, гуляя под ручку с мужчиной, вдруг встретит своего бывшего, с которым ее связывали 3 года неутомимого секса с акробатическими этюдами, обменом партнерами и жестким садо-мазо, она просто окинет его безразличным взором и слегка кивнет с улыбкой.

— Кто это был? — спросит ее мужчина.

— Да так, ничего особенно. Два раза проводил.

В принципе, это все, что вы должны были знать о вранье.