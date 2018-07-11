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Рианна устраивает сцены избраннику-миллиардеру
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Рианна устраивает сцены избраннику-миллиардеру 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях вездесущие папарацци стали свидетелями выяснения отношений между Рианной и ее новым возлюбленным, 29-летним миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Сейчас они вместе отдыхают в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта.
Но, судя по всему, между ними, помимо страсти, часто разгораются и конфликты. Возможно, виной тому разница менталитетов, а, может, и недостаток свободного времени у обоих партнеров. Как бы то ни было, певица старается избегать разговоров о совей личной жизни. Однако известно, что с Хассаном она начала встречаться прошлым летом, а месяц назад в СМИ появилась информация об их расставании.
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