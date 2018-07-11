Любовный треугольник? Виктория Боня познакомила нового парня с бывшим мужем 

В 2010 году Виктория Боня (38), телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2», познакомилась с Алексом Смерфитом (33), сыном бизнесмена сэра Майкла Смерфита. Говорят, именно отец Алекса выступал против официального брака Виктории с его сыном — мол, после развода Боня сможет получить немало семейного состояния Смерфитов. Поэтому семь лет Виктория и Алекс жили в гражданском браке. В 2012 году Боня родила от Смерфита дочку Анджелину Летицию. Но в 2017 году пара рассталась, хотя Алекс и Вика поддерживают хорошие отношения.
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И Боня даже познакомила с Алексом и его семьей своего нового возлюбленного, милилардера Пьера Андюрана.
«Я также познакомилась с его семьей, а Пьера представила Алексу и его родителям. Я пригласила Андюрана на день рождения Анджелины в Монако, и он пришел. И практически все время был один, так как никого не знал, а я не могла постоянно находиться рядом, потому что занималась праздником. Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой. А к концу вечера Пьер сам подошел к Александру, чтобы поблагодарить его за приглашение. Я сначала напряглась, а потом смотрю: они прекрасно общаются! Мама Алекса сказала, что мой новый возлюбленный — очень приятный мужчина», — поделилась Виктория Боня с порталом StarHit.
Напомним, о романе Бони с Пьером стало известно в мае.
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