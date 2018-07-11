Сексуальную зависимость признали серьезным психическим расстройством

Британские ученые предложили классифицировать сексуальную зависимость как психологическое заболевание. Кроме того, медики разработали методы ее профилактики.

Медики внесли так называемое «расстройство сексуального поведения» в перечень зависимостей. Список симптомов, по которым можно диагностировать недуг, настрожавает.

Среди них «повторная попытка сексуальной активности, несмотря на неблагоприятные последствия», а также «малое удовлетворение от предыдущего полового контакта». Ученые убеждены, что есть все основания приравнять сексуальную зависимость к таким видам недуга, как алкоголизм или пристрастие к психотропным веществам, передает Science Alert.

Медики уже взялись за разработку курса лечения сексоголиков, взяв за основу специальную программу для реабилитации наркоманов. Подобный проект включает в себя 12-ступенчатую систему восстановления, в которой задействованы как медикаменты, так и консультации у врача-психиатра.

При этом сексологи подчеркнули, что помимо секса привыкание может вызвать и просмотр порно. Однако такая зависимость не сопровождается какой-либо ломкой и не приводит к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных американцев мечтают о групповом сексе. Более того, мужчины и женщины предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию.