Австралийские министры предложили ужесточить правила секса

Австралийцам, желающим вступить в интимные отношения, нужно будет вербально согласовывать свои планы с половыми партнёрами. Соответствующий закон планируется принять в ближайшее время, сообщает "Independent"

Проект поддержала Министр предотвращения домашнего насилия и сексуальных домогательств Нового Южного Уэльса Пру Говард. «Если вы хотите секса, вам придётся спросить разрешения; и если вы согласны на секс, то вы должны [чётко] сказать да» — сообщил чиновник.

Пру напомнила, что многие люди не хотят половых отношений, однако чётко не сообщают об этом второй половинке. В там случае, жертва сама виновата в том, что не проинформировала партнёра.

Правительство штата уже поддержало выделение 1 миллиона австралийских долларов на рекламную компанию «необходимо чётко сказать ДА». Рекламные стикеры с соответствующим просветительским материалом будут развешены в барах, клубах, пабах и университетах.

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