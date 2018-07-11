Секрет семейного счастья в цифрах? Нумерология семьи Ковбель

С того момента, как учредили праздник появилось множество желающих поженится в этот день. Молодожёны верят, что это принесёт им счастье. Корреспондент ИА «Уральский меридиан» решила узнать отчего же зависит семейное счастье и помогает ли в этом магия цифр.

Мода на свадьбы в День семьи, любви и верности не обошла стороной и мой круг общения. Пока сложно сказать это на примере моих знакомых. Но всё же кое какие выводы уже есть. С 8 июля 2015 года празднуют годовщину свадьбы мои хорошие знакомые Сергей и Александра Ковбель.

Сергей — тренер тяжелоатлетов и чемпион России по этому виду спорта, а Александра — хранительница домашнего очага. Познакомились они в студенческие годы в Омске. Сергей приехал туда получать высшее образование, а для Александры Омск родной город.

Так вышло, что кроме диплома в родной Ноябрьск (ЯНАО) спустя пять лет привёз ещё и невесту. Свадьбу решили сыграть через год и непременно в День, семьи, любви и верности. Ещё через год у них родился сын.

Сергей и Александра Ковбель в свой самый счастливый день

Недавно ребята отметили кожаную свадьбу — 3 года со дня регистрации брака. По наблюдениям знакомых и друзей, Сергей и Александра за это время супруги успели переехать дальше на север и стать друг другу ещё ближе. Уж неясно замешана ли в этом магия цифр.

В случае с Антоном и Верой Редькиными, казалось всё точно было предрешено. За 7 лет отношений эти двое так прикипели к друг другу и без свадебного обряда. Общие интересы, ценности и трепетные чувства заставили родственников и друзей пары ждать этой свадьбы не меньше чем британцы ждали церемонию бракосочетания принца Гарри и Мэган Маркл. Да, и дату брачующиеся выбрали звёздную по всем параметрам.

В 2017 году День семьи, любви и верности начали отмечать ещё 7 июля. 7 день, 7 месяц и 17 год — идеальная дата для тех кто пропустил счастливые семёрки в 2007 году.

Правда, на этом сюрпризы для гостей свадьбы не закончились. Потому что на свадебной церемонии в одном зале оказались не только молодожёны, но и среди гостей присутствовали родственник, которые в этот день отмечали свадебный юбилей.

А на второй день праздника годовщину отмечали ещё одна дружественная семейная пара. Так и вышло, что в самый важный день в жизни Антон и Вера невольно заключили семейный союз под покровительством всех возможных магических совпадений. Прошёл год со дня свадьбы и за это время несмотря на бытовые сложности молодожёны поражают окружающих своим оптимизмом и зрелостью отношений.

Чужая душа потёмки, а тем более семья. Поэтому рецепт счастья у каждой ячейки общества свой. При всём желании никакие красивые даты, амулеты, тесты на совместимость и гороскопы не гарантируют идиллию в отношениях, если люди друг друга не принимают.

Антон и Вера Редькины вместе с родственниками, которые сыграли свадьбу в этот же день 10 лет назад

По моим наблюдениям за семейными парами, которые женились и в благоприятные дни и в обычные в конце концов решает именно любовь и толерантность к бытовым неурядицам. Капелька юмора тоже не помешает. Тогда семейная лодка может легко вырасти в корабль, которому не страшны никакой шторм несчастий.

Красивая дата свадьбы может стать стильной обложкой для романа вашей жизни, но не более. Кстати недавно узнала, что оказывается не все знают что 8 июля есть какой-то праздник. Не отмечают его и живут почему-то очень счастливо. Может амулетик им подарить?

Источник фотографий: http://expresspak.ru, vk.com;