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Бесстыдный, но короткий секс сотрудников киевского радио попал на видео
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Бесстыдный, но короткий секс сотрудников киевского радио попал на видео 

Пятый канал 11 июля 2018
Фото: Пятый канал
В сеть попало пикантное видео с участием сотрудников «Радио Максимум» в Киеве, пишет Inforesist.org. В одной из студий прямо на рабочем столе парочка устроила жаркое свидание со страстным сексом. Место было выбрано крайне «удачно» — прямо под камерой видеонаблюдения, которая во всех подробностях зафиксировала акт любви. Непростительная ошибка.
Издание приводит комментарий продюсера радиостанции Вячеслава Демина, который попытался объяснить скандальный ролик на своей в Facebook.
— Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии «Радио Максимум» свидание. Узнали мы об этом из «Фейсбука». Какой-то добрый человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень долгому свиданию, — написал он.
Ранее Пятый канал рассказывал об очередном голливудском секс-скандале. Актера Кевина Спейси обвинили в изнасиловании несколько мужчин. Один заявил об эпизоде, произошедшем в Вестминстере в 1996 году, а еще двое припомнили Спейси случаи из 2008 и 2013 годов.
Свои имена предполагаемые жертвы предпочли скрыть. Актер стал фигурантом уже шести разбирательств.
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