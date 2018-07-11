Бесстыдный, но короткий секс сотрудников киевского радио попал на видео

В сеть попало пикантное видео с участием сотрудников «Радио Максимум» в Киеве, пишет Inforesist.org. В одной из студий прямо на рабочем столе парочка устроила жаркое свидание со страстным сексом. Место было выбрано крайне «удачно» — прямо под камерой видеонаблюдения, которая во всех подробностях зафиксировала акт любви. Непростительная ошибка.

Издание приводит комментарий продюсера радиостанции Вячеслава Демина , который попытался объяснить скандальный ролик на своей в Facebook.

— Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии «Радио Максимум» свидание. Узнали мы об этом из «Фейсбука». Какой-то добрый человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень долгому свиданию, — написал он.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередном голливудском секс-скандале. Актера Кевина Спейси обвинили в изнасиловании несколько мужчин. Один заявил об эпизоде, произошедшем в Вестминстере в 1996 году, а еще двое припомнили Спейси случаи из 2008 и 2013 годов.

Свои имена предполагаемые жертвы предпочли скрыть. Актер стал фигурантом уже шести разбирательств.