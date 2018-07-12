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Украинец попытался заняться сексом в студии радиостанции и пожалел
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Украинец попытался заняться сексом в студии радиостанции и пожалел 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник киевского радио «Максимум» решил устроить свидание в одной из студий, откуда ведутся эфиры. Молодой человек привел спутницу в помещение и попытался заняться с ней сексом. Произошедшее попало на камеру наблюдения и утекло в сеть, как утверждает руководство станции, с подачи завистника, пишет «Корреспондент.net».
Издание отмечает, что видео, обнародованное неизвестным, стало вирусным в соцсетях. Продюсер радио Слава Демин подтвердил на своей странице в Facebook, что видео было снято в киевском офисе «Максимума».
По его словам, герои ролика уже обнаружены, а зачинщик имел разговор с генеральным директором радиостанции, детали которого Демин раскрывать не стал.
«Мы провели внутреннее расследование. Следственный эксперимент не проводили. Уже известны эти герои-любовники! Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии радио «Максимум» свидание. Узнали мы об этом из Facebook. Какой-то «добрый» человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию», — объяснил продюсер.
В августе 2017 года участники утреннего шоу на раздевание «Обнаженное свидание» на австралийском радио KIIS FM внезапно решили заняться сексом прямо в студии во время прямого эфира, однако их вовремя разняли ведущие.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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