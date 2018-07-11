«Люблю разнообразие»: 64-летняя Любовь Успенская рассказала о том, как покоряла мужчин

Певица и актриса Любовь Успенская не скрывает, что завоевать сердца любимых мужчин ей помогли ее кулинарные способности. В откровенном интервью королева шансона рассказала о том, что любит разнообразие в еде и в отличие от многих звезд не отдает предпочтение определенной национальной кухне. «Я люблю разнообразие в еде», — поведала певица, добавив, что зимой предпочитает русскую кухню — борщи, рассольники, запеченные овощи.

«Кстати говоря, я сейчас на диете. Мне нужно сбросить вес. Впереди у меня очень важная акция — на одном из музыкальных фестивалей запланирован мой творческий вечер. Нужно быть в форме. Для себя решила, что необходимо в самое ближайшее время похудеть на пять килограммов. Так что за рационом я сейчас слежу», — сетует Успенская. К слову, артистка рассказала и о том, как смогла завоевать сердца тех мужчин, которые пользовались ее особым расположением.

«Все мои мужики пришли ко мне исключительно через желудок. Я их только этим и брала, а потом всем остальным. Им так у меня нравилось, что никак выгнать не могла. Вот как вы отличаетесь от своих соседей. Рублевские девушки готовить не любят, все в рестораны предпочитают ходить!» — говорит певица.