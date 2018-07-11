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Невеста загорелась на собственной свадьбе в Британии
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Невеста загорелась на собственной свадьбе в Британии 

360tv.ru 11 июля 2018
Английская свадьба едва не обернулась трагедией. Прямо после торжественных обетов невеста превратилась в горящий факел. Об этом написало издание Mirror.
«Все шло по плану, но в какой-то момент мы поняли, что забыли зажечь бенгальские огни. Хотя каждый шаг церемонии продумывали несколько месяцев. Мы решили станцевать свадебный танец в окружении сверкающей пиротехники, как вдруг я почувствовала, что мои ноги горят», — рассказала невеста Рейчел Бьюфой.
Оказалось, что от искр вспыхнул подол ее свадебного платья. В тот момент женщина держала на руках свою пятилетнюю дочь и, увидев огонь, начала паниковать. Быстрее в себя пришли гости и стали заливать невесту водой. В итоге ей не понадобилась помощь медиков. Молодожены продолжили праздновать.
Ранее турецкий фотограф Онур Альбайра попытался остановить свадьбу и напал на жениха, узнав, что его невеста не достигла совершеннолетия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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