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«Как-то он староват»: Юлианна Караулова показала редкое фото с женихом
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«Как-то он староват»: Юлианна Караулова показала редкое фото с женихом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Юлианна Караулова опровергла слухи о расставании с женихом Андреем Черным, показав их совместное фото. Однако в Сети решили, что Юлианне подошел бы более молодой мужчина, и попросили ее и впредь нечасто публиковать совместные снимки.
30-летняя популярная певица Юлианна Караулова уже два года ходит в статусе невесты, после того как саунд-продюсер Андрей Черный сделал ей предложение руки и сердца в 2016 году. Сначала влюбленные планировали пожениться весной 2017 года в горах Грузии, потом Юлианна решила, что на организацию торжества у нее нет времени и тема со свадьбой затихла. Поклонники звезды уже решили, что Юлианна и Андрей расстались, однако на днях она опровергла эти слухи, опубликовав снимок с любимым. Юлианна Караулова сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивах и компанию ей составляет как раз жених Андрей Черный. Мужчина сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет, что сделало его несколько старше своих лет.
«Редко он тут появляется. Но пусть будет», — подписала снимок Юлианна. Подписчики Юлианны не оценили ее выбор спутника жизни. В Сети решили, что ей подошел бы более молодой человек, хотя Андрей старше звезды всего на 5 лет. Другие же комментаторы порадовались, что, несмотря ни на что, пара не распалась и проводит отпуск вместе. «Как-то он староват для Вас» «А свадьба-то когда?» «Что у него с волосами? Можно еще реже его показывать, мы не расстроимся»
«Молодцы, что сохранили отношения! Пусть у вас все будет хорошо» «Я уже думала, что не дождусь этого фото. Самые красивые и любимые» «Молодых женихов что уже нет, что ли? Что вы, Юлианна, что Вера Брежнева. Такие красивые, а с мужчинами что-то не то» Поскольку Юлианна уже больше недели находится на Мальдивских островах, ее Инстаграм пестрит снимками лазурной воды и себя любимой в купальнике. При этом стройная фигура Карауловой подверглась критике. Многие комментаторы сочли ягодицы певицы недостаточно натренированными и посоветовали ей заняться спортом, делая упор на мышцы попы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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