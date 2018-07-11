Сати Казанова снялась для обложки ОК! и рассказала об отношениях с мужем

Жизнь Сати Казановой кардинально изменилась после ухода из группы «Фабрика». Певица стала адептом йоги и здорового питания, нашла своего духовного наставника, вышла замуж за прекрасного мужчину и занялась силовыми тренировками. О своей новой жизни артистка рассказала в интервью журналу ОК!

Супруг Сати, Стефано — итальянец. Однако различия в культурах и религиях не мешают супругам строить гармоничные отношения.

Никто просто не стал отказываться от своей религии. Ни он, ни я ее стали этого требовать, потому что мы слишком уважаем друг друга. В нашей семье есть одна религия — это любовь. А вот в культурах кабардинцев и итальянцев есть схожие черты, например семейственность и уважение к старшим, — рассказала Сати.

Сати Казанова

Несмотря на схожесть наций, свадьбу Сати и Стефано пришлось сыграть дважды: сначала по кабардинским обычаям, а потом по итальянским. Согласно кавказским традициям, жених не должен улыбаться на свадьбе. Стефано сумел сдержать эмоции. На своей кабардинской свадьбе он выглядел как настоящий джигит.

С тех пор мы любим посмеяться, что на нашей свадьбе все ходили исключительно с суровыми лицами. Но это ведь Северный Кавказ… Воинская честь, суровость так и остались в крови адыгского народа. Потом, уже в Италии, когда мы праздновали свадьбу в очередной раз, все улыбались.

Сати Казанова

В беседе с редактором ОК! Сати Казанова также рассказала о духовных практиках и музыкальных планах. Полное интервью читайте в новом выпуске журнала. В продаже с 12 июля.