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Сати Казанова снялась для обложки ОК! и рассказала об отношениях с мужем
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Сати Казанова снялась для обложки ОК! и рассказала об отношениях с мужем 

Журнал ОК! 11 июля 2018
Жизнь Сати Казановой кардинально изменилась после ухода из группы «Фабрика». Певица стала адептом йоги и здорового питания, нашла своего духовного наставника, вышла замуж за прекрасного мужчину и занялась силовыми тренировками. О своей новой жизни артистка рассказала в интервью журналу ОК!
Супруг Сати, Стефано — итальянец. Однако различия в культурах и религиях не мешают супругам строить гармоничные отношения.
Никто просто не стал отказываться от своей религии. Ни он, ни я ее стали этого требовать, потому что мы слишком уважаем друг друга. В нашей семье есть одна религия — это любовь. А вот в культурах кабардинцев и итальянцев есть схожие черты, например семейственность и уважение к старшим, — рассказала Сати.
Сати Казанова
Несмотря на схожесть наций, свадьбу Сати и Стефано пришлось сыграть дважды: сначала по кабардинским обычаям, а потом по итальянским. Согласно кавказским традициям, жених не должен улыбаться на свадьбе. Стефано сумел сдержать эмоции. На своей кабардинской свадьбе он выглядел как настоящий джигит.
С тех пор мы любим посмеяться, что на нашей свадьбе все ходили исключительно с суровыми лицами. Но это ведь Северный Кавказ… Воинская честь, суровость так и остались в крови адыгского народа. Потом, уже в Италии, когда мы праздновали свадьбу в очередной раз, все улыбались.
Сати Казанова
В беседе с редактором ОК! Сати Казанова также рассказала о духовных практиках и музыкальных планах. Полное интервью читайте в новом выпуске журнала. В продаже с 12 июля.
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