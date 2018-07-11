6 поводов для волнения перед переездом к мужчине

Нелли Денисова о том, как она не спала ночей накануне переезда к своему мужчине. И о том, что волновалась она, как выяснилось, зря.

Я не совсем социофоб, но личное пространство мне необходимо (а кому нет?!). Я много лет жила одна, и когда в моей жизни появился мужчина, я не спешила окончательно и бесповоротно впускать его в свою жизнь. Нет, мне с ним было классно, но мысль о том, чтобы жить вместе, долго обходила стороной мою голову. Его голову она посетила первой. Я долго сомневалась, но желание проводить больше времени с любимым человеком в итоге победило. И я начала собирать вещи.

Если честно, мне было страшно. И не только из-за того, что придется расстаться с насиженным местом и перебраться на другой конец города, но и из-за того, что я не понимала, как будет дальше. В моей голове крутилось огромное количество вопросов, 5 из которых донимали меня особенно сильно. Сейчас я вам про них расскажу.

А вдруг мы будем постоянно ругаться?

Этого я боялась больше всего. Вдруг он что-то скажет, а я решу ответить? А вдруг выйдет грубо? А я порох, я могу. И придется мне опять собирать вещички и уходить. В ночь. В неизвестном направлении, потому что квартиру мою на тот момент уже наверняка займут… Кто из нас будет решать, какой сериал смотреть? И во сколько ужинать? И чем? Столько поводов для спора, боже мой! На самом деле, все оказалось гораздо проще. Главная фишка, как мне кажется, в том, что мой мужчина — мой друг. Мы на одной волне. А если люди на одной волне, они понимают, что вопрос «пицца или суши» не настолько судьбоносный, чтобы устраивать из-за него холивар. Не буду говорить, что мы никогда не спорим: спорим, конечно! Но не ругаемся, а прислушиваемся к мнению друг друга. И стараемся найти тот самый хваленый компромисс. Пока у нас получается.

А вдруг у меня совсем не будет времени на себя?

Мне казалось, что если мы будем жить вместе, то будем проводить в компании друг друга 24/7. На самом деле, нет. Рабочий день моего мужчины длится куда дольше, чем мой, поэтому у меня полно времени на то, чтобы накрасить ногти или сделать эпиляцию. Ну или поболтать с подругой по телефону. Да и квартира у него достаточных размеров для того, чтобы не мешать друг другу.

А вдруг у меня будет бессонница?

Я ужасно сплю на новом месте — дурацкая особенность организма. Конечно, я переживала, что не смогу уснуть в его кровати, и первые пару ночей мне действительно пришлось непросто. Но мой мужчина проявил заботу и чуткость: он не раздражался, не бесился и не уходил спать в гостиную, несмотря на ранние утренние подъемы. Мы двигали мебель, менялись местами и пили на ночь чай с ромашкой. В итоге все это сработало: через неделю я спала в его кровати не хуже, чем в своей. Пожалуй, даже лучше (особенно после секса).

А вдруг он захочет, чтоб я готовила и убиралась?

Нет. Если у вас адекватный современный мужчина, а не адепт «Домостроя», то съехаться он предлагает вовсе не для того, чтобы делать из вас служанку. Мы с моим бойфрендом любим готовить и часто делаем это вместе. Но чаще мы заказываем еду на дом или ужинаем в ресторане. Посуду моет посудомоечная машина, а убирается в квартире клининговая компания. Никаких проблем.

А вдруг мне будет грустно, когда его не будет дома?

Первые пару дней мне было немного неуютно в его квартире, когда его там не было. Но это быстро прошло, потому что его дом стал мои домом. К тому же, мне всегда есть, чем заняться, поэтому скучать особо некогда.

А вдруг все это плохая идея?

Все может быть, но вы никогда не узнаете, пока не попытаетесь. В моем случае решение оказалось правильным.