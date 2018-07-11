Темные тайны Анджелины Джоли: что скрывает голливудская красавица

Энджи далеко не всегда была примерной пай-девочкой, которой она выглядит на фоне развода с Питтом. В копилке главной голливудской красавицы весьма бурная юность и очень неоднозначное прошлое — об этих секретах сама актриса старается не говорить никогда. Бурная юность

Первые серьезные отношения юная красавица завела еще в 14 лет. Ее мама, Маршелин Бертран, позволила избраннику Энджи поселиться в их доме и целых два года благосклонно смотрела на этот гражданский брак. Надо сказать, что столь либеральное воспитание подействовало на будущую звезду исключительно положительно: в 16 Анджелина «наигралась» в отношения и с удовольствием сосредоточилась на работе. Роковая дама

Институт брака никогда не был проблемой для Энджи. Недавно выяснилось, что именно она стала причиной громкого развода Умы Турман Итана Хоука : Джоли соблазнила Итона на съемках «Забирая жизни». Впрочем, Хоук себя виноватым в измене не считает — в одном из интервью актер заявил, что перед натиском Анджелины не устоял бы ни один человек на свете. Пластические операции

Первую операцию актриса сделала еще в молодости. Многие считают, что Анджелина корректировала губы, но на самом деле актриса работала только над своим носом и скулами. Губы у нее точно свои — так, по крайней мере, утверждает биограф актрисы, Дженни Пол. Так себе мама

В 2012 году публикация в голливудском Star вызвала настоящий скандал. Репортер собрал материал, согласно которому Анджелина оказалась чуть ли не худшей мамой Голливуда. Она и в самом деле плохо воспитывала детей, позволяя им очень многое. Кроме того, проблема была и в правильном питании: Энджи не видела ничего плохого в завтраке жирными гамбургерами и разрешала детям слишком много сладкого. Полиамория

Верной женой красотку Энджи тоже не назвать. В интервью немецкому Das Neue Magazine актриса заявила, что вовсе не собирается оставаться чьей-то собственностью просто из-за брачных уз. Впрочем, особой проблемы в интрижках на стороне сама Анджелина не видит — мол, зачем ограничивать свободу другого человека.