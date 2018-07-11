Дитковските после съемок с Чадовым заговорила о прощении

Актеры Агния Дитковските Алексей Чадов воссоединились, правда, всего лишь в рамках телепроекта о разведенных парах. Артисты отмечают, что теперь их объединяет общий сын и дружба. Громкий развод многому научил Агнию. Теперь на взаимоотношения мужчины и женщины она смотрит несколько прагматично.

Агния уверена, что очень глупо ждать, что близкий человек изменится. По мнению артистки, можно либо принять человека таким каков он есть, либо отказаться от него, а переделывать никого не надо. «Мне кажется, глупо ждать изменений от человека. Либо идешь с ним рука об руку, либо встаешь на путь компромиссов, либо разводишься. Думаю, подстраиваться можно до той поры, пока тебе это интересно», — поведала Дитковските.

Агния говорит, что любимому человеку может простить очень многое. «Пока всем все прощала. Я, честно говоря, незлопамятный и необидчивый человек», — заявила звезда. Однако это не помешает ей высказать все то, что она думает напрямую, артистка с улыбкой называет себя правдорубом.

Дитковските отметила, что личные проблемы старается решать либо самостоятельно, либо с помощью друзей, психологов же она обходит стороной. «Я во всем стараюсь увидеть логику, иначе начинаю теряться. По сути, проблемы у всех одинаковые. Например, есть такая бытовая проблема: женщине надоело убирать за мужчиной. Психолог может дать ключ — отвернуться, остыть, повернуться и сказать: „Милый, я все поняла, все сделаю“. Специалисты призывают либо послать все к черту, либо проглотить обиду и не обращать внимания. Но в последнем случае мы не выплескиваем эмоции, что может привести к болезни», — рассказала артистка изданию Sobesednik.ru

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