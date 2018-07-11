Растянуть удовольствие: что нужно знать об отложенном оргазме

Женский оргазм кажется непредсказуемым: начиная секс с мужчиной, трудно сказать наверняка, достигнешь ли ты кульминации. Причина в том, что ты плохо знаешь свое тело. Оргазмом можно управлять. Иногда стоит прервать удовольствие на самом пике, чтобы потом получить более яркие ощущения. Расскажу, что такое отложенный оргазм, чем он полезен и как его достичь.

Что это такое

Отложенный оргазм — это когда один партнер медленно приводит другого в возбужденное состояние, доводя до самой высокой точки, близкой к оргазму, но потом ослабляет стимуляцию, чтобы отложить наступление кульминации. Меняя интенсивность ласк, активный партнер держит принимающего в постоянном возбуждении. Когда, в конце концов, активный партнер дает достаточно стимуляции, наступает более сильный оргазм, близкий к эйфории. Практиковать отложенный оргазм можно как в паре, так и с помощью мастурбации.

Для чего он нужен

Когда ты приближаешься к оргазму, твое тело сильно напряжено. Клитор становится очень чувствительным, кровь приливает к тазу. Растет активность лимбической нервной системы мозга, которая отвечает за эмоции и контролирует оргазм. Цель отложенного оргазма — накопить это состояние, чтобы увеличить ощущения от кульминации. Отложенный оргазм считается одной из практик тантрического секса. Если захочешь испытать новые ощущения, вот несколько советов для достижения отложенного оргазма.

Делай упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля укрепляют мышцы малого таза и помогают сохранить молодость гениталий. Развитые мышцы влагалища важны для отложенных оргазмов, потому что помогают контролировать наступление кульминации. Это те же мышцы, которые ты используешь, чтобы регулировать поток мочи. Регулярно тренируйся, и они станут сильными и гибкими. Не позволяй оргазму дать обратный эффект Одна из проблем с достижением отложенного оргазма — ты можешь потерять возбуждение в неподходящий момент. Если оргазм отступил, относись к этому спокойно. Не пытайся заставить оргазм произойти, это только усилит стресс.

Сделайте перерыв

Иногда тебе просто нужно отдохнуть от попыток достичь оргазма, чтобы создать нужное настроение. Вы можете вновь вернуться к предварительным ласкам, ведь кто сказал, что секс должен развиваться по одному и тому же нарастающему сценарию. Передышка будет полезна и для тебя, и для партнера, она поможет вам обоим расслабиться. Только обговори возможность перерыва с партнером еще до секса, иначе парень воспримет это как облом.

Поменяйте позу

Когда вы делаете короткий перерыв во время секса, можете поменять позу и попробовать что-то новое. Это поможет вам не утратить возбуждения и найти новые маршруты к удовольствию. Мы уже рассказывали тебе о позах, которые похожи на хорошую тренировку в спортзале. Если это слишком сложно, то хотя бы разнообразьте классические сексуальные позиции.

Не подходи к оргазму слишком близко

Первые попытки отложенного оргазма могут окончиться неудачей, потому что ты не сможешь вовремя остановиться. Помни, что есть граница, за которой ты уже теряешь контроль над своим телом. Упражнения Кегеля, регулярные сексуальные практики и мастурбация помогут тебе овладеть мастерством управления оргазмами.

Сконцентрируйся на процессе, а не на результате

Забудьте об оргазме. Секс должен быть приятным от начала до конца, а не только в завершении. Отложенный оргазм помогает сосредоточиться на ощущениях и понять, что не обязательно достигать кульминации, чтобы чувствовать себя хорошо. Концентрируясь на медленных нежных ласках, ты можешь чувствовать то, что раньше даже не замечала, потому что была зациклена на оргазме. Практика отложенных оргазмов поможет вам с партнером сделать секс более осознанным, чем просто гонка за блаженством. Хорошим бонусом станут удивительные ощущения от кульминации. Для отложенного оргазма важно чутко реагировать на партнера, знать, что ему нравится, и наблюдать за его реакцией. Такая практика не только усиливает ощущения, но и развивает эмпатию и взаимопонимание в паре. На первом этапе практиковать отложенный оргазм с партнером лучше с помощью взаимной мастурбации. Когда вы оба освоите управление оргазмом, то сможете контролировать время его наступления и даже длительность, а также испытать его одновременно.

Главное в отложенном оргазме — нежная и долгая стимуляция, поэтому используйте секс-игрушки. Они помогут добиться новых ощущений с партнером и лучше изучить свое тело при самостоятельной мастурбации.

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