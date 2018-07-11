Замужем за итальянцем: откровения россиянки

«КВ» продолжает цикл публикаций, в которых соотечественники, уехавшие по тем или иным причинам в другие страны, рассказывают о своей жизни за рубежом.

Наша собеседница Оксана уехала из России Италию два десятилетия назад. А потом вместе с семьей с теплого Апеннинского полуострова перебралась в дождливую Голландию . Так какие же плюсы и минусы таит в себе жизнь под итальянским небом? Соответствуют ли стереотипные представления об итальянцах реальности? И чего не хватает русским на Апеннинах?

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Все началось с того, что я работала в одной итальянской фирме в Москве . Италия всегда привлекала мое внимание: и искусство, и климат, и море, и великолепные итальянские фильмы! Поначалу был общий интерес, который впоследствии приобрел конкретные очертания. Начала учить язык, несколько раз побывала в Италии. Потом с помощью общих знакомых мне посчастливилось встретить своего будущего мужа. Это было 20 лет назад. Познакомились мы в июне, в августе поняли, что не можем больше существовать друг без друга, и в декабре уже поженились.

Свадьба у нас была в Италии. Помимо осознанного решения в каком-то смысле нас подгоняли действовавшие тогда правила: без получения разрешения на жительство там проживать было нельзя, следовало периодически возвращаться в Россию, чтобы оформлять визу и так далее. Поженившись, мы избавились от этих проблем.

Я получила вид на жительство, а спустя шесть месяцев проживания можно было подавать заявление на получение итальянского гражданства. Мне дали его через полтора года.

Помню, первый раз я прилетела чартерным рейсом в Италию и поехала в Рим . А когда я собиралась туда, в турагентстве попросила рассказать про Италию, про итальянцев. И молодой человек, оформлявший поездку, говорит: «Они все жуткие вруны!».

Очень обнадеживающее описание! На самом деле это неправда. Конечно, есть итальянцы, которые ради достижения каких-то своих желаний могут полностью очаровать тебя своим красноречием, умением ухаживать и непревзойденным темпераментом. Это то самое первое впечатление, которое позволило создать стереотипный портрет итальянцев. И каким бы заманчивым и очаровывающим он ни был, он не совсем правильно описывает нам настоящих итальянцев. Большинство из них приличные и воспитанные люди. По крайней мере мой личный опыт позволяет мне так думать.

И несмотря на то что не такой уж большой процент итальянцев имеет высшее образование, разница в образовательном уровне не сказывается на личности. Университет у них — это дополнительная ступень образования, куда они идут, если очень нравится какой-либо предмет. Но когда выпускники получают только среднее образование — это уже сформировавшиеся люди, прошедшие очень большой курс школьной программы, которого достаточно, чтобы быть интересной личностью.

Свобода выбора имеет свою цену

Как устроена образовательная система в Италии? В детский сад ребенка можно не водить, а школа обязательна. Первые пять лет — начальная школа, потом три года средней школы и еще пять лет лицея. Всего 13 лет.

В лицей поступают не все, хотя, конечно, родители стараются настроить детей на полное среднее образование. Есть разные типы лицеев, например научный, классический. Есть языковой и художественный лицеи.

Есть технический институт-лицей (нельзя сказать, что это полностью соответствует российскому техникуму, это учебное заведение высокого уровня, где обучают еще и специальности).

Сейчас тенденция такова, что после технического института можно быстрее найти работу. А есть тип лицея, где готовят служащих гостиниц, туристической отрасли и общественного питания, и он считается более низкого уровня, чем остальные.

Объем школьной программы в Италии намного шире, чем был у нас, в советской школе. Но нет у итальянских подростков такого желания, как в России, много всего знать. Поэтому, с одной стороны, тебе преподают много всего. А с другой стороны, отсутствие стремления к знаниям у школьников, которое можно объяснить замедленным экономическим ростом в стране и трудностями последующего профессионального воплощения.

Но все же если родители сумеют заинтересовать своих детей в учебе, то тем итальянским школьникам можно позавидовать. Потому что средняя школа в Италии дает очень высокий уровень знаний. По своему примеру могу сказать: учили мы в школе, учили — и потом быстро все позабывали. Мой муж же по-прежнему помнит все, что учил в школе. Может, дело в методах обучения. Или в том, что несколько школьных предметов связаны между собой — и все это лучше оседает в голове.

Но если в России математика и физика пользуются популярностью, в вузы по этим направлениям большой конкурс, то в Италии они совсем не в моде. В университетах, например, студенту, идущему по этим направлениям, выплачивают стипендию. А на других факультетах студент должен платить.

Образование в Италии относительно платное. Есть частные, более престижные вузы, для учебы в которых нужны немалые деньги. Но в государственные вузы может поступить любой человек без вступительных экзаменов. Оплата зависит от семейного достатка.

На основе документа о финансовом положении семьи определяют плату за учебу. У кого достаток низкий — достаточно внести для поступления в университет взнос около 500 евро в год. А у кого достаток больше, те и платят больше. В любом случае это не какие-то недосягаемые суммы.

Родители всегда рады помочь детям, чтобы те учились. Но очень много студентов отсеиваются уже на первом году обучения. Система такая, что каждый должен сам отвечать за свою программу. У каждого она индивидуальная, здесь нет сдачи экзаменов всей группой, можно сдавать один экзамен в год, можно не сдавать несколько лет, а потом сдать все сразу. Свобода выбора имеет свою цену — студенты предоставлены сами себе. А мне кажется, что очень важно, когда стараешься не отстать от коллектива.

Кто хочет, тот всегда найдет

В новые реалии, когда я переехала в Италию, я вживалась замечательно. По первым впечатлениям, помню, меня удивляло то, что я не встречала никакого негативного отношения, никакого расизма. Любознательность и интерес со стороны итальянцев — это было. И я все время думала: «Господи! Это же оазис для умственного раскрепощения! Зона отдыха, чтобы голова успокоилась и я стала счастливой!».

Итальянцы очень открытые, дружелюбные и веселые. Всегда помогут, если надо. Никаких проблем не было вообще. Я серьезно взялась за изучение языка, ходила на курсы Данте Алигьери . Итальянский язык очень певучий. Это чередование гласной-согласной упрощает произношение. Начинаешь говорить — и хочется продолжать и продолжать. Моя учительница на курсах Клаудия объясняла любыми способами. И для меня было таким новым, что учительница может сидеть на столе и показывать, что складки юбки — вот это, и перед торбой складывать эти самые складки. Она была молодая, с двумя маленькими детьми, которые без конца болели, но всю энергию она вкладывала в то, чтобы научить нас, приезжих из разных стран.

Первые месяцы после переезда мне безумно хотелось спать — видимо, сказывался все-таки стресс из-за переезда. Но вообще я чувствовала себя замечательно. Ведь мой муж итальянец, и мне не приходилось прокладывать себе дорогу с нуля.

Конечно, в Италии солнечный климат, море недалеко. И тепло тебя кругом окутывает, его ощущаешь кожей. Но зимой другое дело. В Италии другая влажность. Мне все говорили: «Ты же из России приехала, что же ты тут мерзнешь?» А мне холодно было. Помню, ходили в кино: все сидят нормально, а мне надо было закутаться в пальто, поджать ноги — холодно. В Италии надо ежедневно открывать окна, проветривать, иначе скапливается влажность, потеют окна.

Как обстоит дело с трудоустройством? Когда я переехала в Италию 20 лет назад, ситуация была другая. К тому же многое зависит от региона. На севере страны работу найти и сейчас можно, как мне кажется, достаточно просто. Но, скорее всего, это не будет квалифицированная работа (нужно поступать заново в университет, досдавать какие-то предметы, хотя те, кто задается целью, поступают, сдают что необходимо, пишут дипломную работу — и вперед). Кто хочет, тот всегда найдет. Но если не проходить снова через диплом, то придется ограничиваться простой работой няни, прислуги, уборщицы; этот труд тоже уважают и никто вас не попрекнет.

Но, к сожалению, сейчас в Италии кризис, и итальянцы стараются держаться за работу. Они хотят иметь постоянную работу с гарантированной зарплатой. И готовы идти на работу, не соответствующую их образованию. Сестра мужа окончила университет, где изучала ботанику, была научным сотрудником, потом объявили конкурс на должность учителя, помогающего детям с неполным развитием, и она стала преподавателем, забыла о своей научной деятельности.

Во Флоренции , где я жила до последнего времени, найти работу было сложно, а в Риме возможностей больше…

В Италии вся экономика была построена на малом и среднем бизнесе. Это частные фирмы, которые управлялись хозяевами, маленькие магазинчики, ремесленные мастерские, в которых сами хозяева и работали, и убирались там, и товар привозили. А сейчас тенденция к глобализации привела к тому, что многие из них закрылись. Многие потеряли свою работу из-за того, что производство перевели в Китай , на Украину , в другие страны, но не заменили пробел другой отраслью.

Если говорить о поиске работы в Италии, то там проще создать свою фирму, чем найти кого-то, кто бы тебя взял. Фирму создать нетрудно, тебе дают флаг в руки, но тут самому надо просчитывать, что это за бизнес, сколько будет стоить помещение и какой будет доход. Есть и страховки на случай неудачи. В последние годы в том районе во Флоренции, где мы жили, открылось много маленьких магазинов, принадлежавших молодым предпринимателям и предпринимательницам, видимо, воспользовавшимся государственной программой, по которой молодые предприниматели могут работать по особой налоговой системе. Если до 35 лет начинаешь свое дело, то первые пять лет можно платить минимальные налоги. Но все эти новые магазины, к сожалению, закрылись.

Вообще в Италии происходит обеднение среднего слоя — это плохой показатель.

Мой дом и дом родителей

С жильем в Италии дело обстоит достаточно хорошо. Может, потому что население не такое большое. И, как правило, у каждой семьи в собственности в среднем по паре домов: один в городе, другой в горах либо на море. Раньше у итальянцев туризм был в основном внутренний. Родители мужа купили в свое время дачу в горах и ездили только туда на отдых, никакой заграницы. Так что у многих есть второе жилье. Сейчас многие начали сдавать второе жилье на короткий срок.

В отличие от России здесь, если дом родительский, его так и называют, не говорят: «Это мой дом». Говорят, что это дом родителей. Многие, конечно, снимали квартиры по разным причинам: кто-то не хотел привязываться, кто-то должен был по работе перемещаться.

Квартиру для съема найти легко. Другое дело, что не все могут позволить себе по стоимости.

Сейчас в связи с кризисом банки начали понижать проценты на ипотеку и спрос на жилье вырос. Сейчас процент ипотеки составляет 2,5. А лет пятнадцать назад был 12%, потом 8%. У меня многие знакомые как раз тогда купили по ипотеке жилье и до сих пор ее выплачивают, вдобавок и цены на недвижимость упали из-за кризиса. Сейчас из-за того, что процент понизили, получается, что за ипотеку платишь столько же, сколько за съем жилья. Поэтому люди предпочитают покупать. Но ипотеку дают не всем, банки требуют гарантию от работодателя.

Есть и социальное жилье: государство сдает квартиру в аренду, скажем, за 100 евро в месяц. И никто эту квартиру не может отнять, ее можно перевести на детей. Но эту квартиру нельзя продать. Конечно, получить ее непросто, на такое жилье большая очередь, расположено оно не в самых благополучных районах.

В Италии люди предпочитают иметь свою машину, так как общественный транспорт развит не очень хорошо. В каких-то городах лучше, в каких-то хуже. Во Флоренции, к примеру, можно было обходиться без машины. Но если на выходных хочется попутешествовать за городом, то выгоднее купить машину, потому что проезд в поезде обходится дорого. Тем более если выбираешься куда-нибудь всей семьей.

К тому же Италия страна — производитель автомобилей, и фирмы-производители заинтересованы в продажах. И в какое-то время общественный транспорт даже зажимали, чтобы продавать больше машин. В каком-то смысле это существует и поныне.

Велосипедный транспорт в Италии развивается смешно: во Флоренции несколько компаний предлагают брать велосипеды напрокат: оплачиваешь с телефона и едешь, а потом оставляешь его. В результате много брошенных велосипедов. Дорожек для них мало. Не знаю, как на севере Италии, а во Флоренции на велосипеде ездить опасно. Многие ездят на мопедах — это классика!

Молодые, а не инфантильные!

Итальянцы всегда знают, кто откуда родом — с севера или юга страны. Выдает акцент. Иногда возможна некоторая предвзятость. Но это может быть выражено только шуткой.

Вся промышленность сосредоточена на севере Италии, и люди оттуда иногда говорят, что южане не хотят работать. Но ведь на юге находятся сельскохозяйственные угодья, где выращивают все — от помидоров до апельсинов и лимонов. И в силу налоговой системы хозяева этих плантаций вынуждены принимать на работу иммигрантов, которых держат не в лучших условиях, платят им совсем мало.

В результате получается разделение на индустриальный север, где сосредоточен весь оборот, и сельскохозяйственный юг — а сельское хозяйство никогда не могло состязаться с промышленностью по обороту, инвестициям и т.д.

Часто южане пытаются переехать на север. Партия Lega Nord («Лига Севера»), которая на последних выборах набрала значительный вес, говорит: «У нас на севере все работает, зачем мы должны платить налоги в казну и содержать этот юг?»

Проблема в том, что они жалуются, что север работает на юг, а на юге деньги уходят непонятно в чей карман. На юге еще остро стоит вопрос о правильном распределении вложений из-за грустного наследия итальянской мафии.

В Италии демографический кризис. Детей рождается с каждым годом меньше. Есть, конечно, небольшие доплаты на детей, но они настолько малы, что никому в голову не придет, что ребенка можно завести, не имея стабильного заработка. (Для сравнения: в Голландии чем меньше зарабатывают родители, тем больше им выделяется детских пособий.) Не имеющие стабильного заработка итальянцы не создают семью.

Ну и конечно, независимые и эмансипированные итальянские женщины давно научились пользоваться противозачаточными средствами. Детей заводят годам к сорока, часто на пределе, когда надо решать: либо сейчас, либо уже никогда. И бедная женщина с ее материнским инстинктом решается на этот шаг. А так вообще детей в Италии мало, несмотря на то, что к детям отношение очень хорошее: их любят, развлекают всяческими способами, целуют-обнимают очень горячо.

А итальянцы, живущие до сорокалетнего возраста с мамой, — это не миф, а реальность. Потому что с мамой живется хорошо. Мама позаботится, накормит, постирает и много проблем не создаст. Если к мужчине приходит девушка, мама может пойти погулять. Все интимные отношения воспринимаются как нормальная и естественная надобность и счастливое времяпрепровождение.

Конфликта между поколениями (как в России, где молодые хотят уйти от родителей, потому что им вместе нехорошо) в Италии нет. Часто наоборот — не хотят уходить, потому что с мамой хорошо. Родителям, конечно, хочется, чтобы дети создали семью, но нет такой гонки: мол, тебе тридцать лет, а ты не женат! Такого, чтобы мама начала искать сыну невесту, тоже нет. А потом, итальянцы продолжают быть молодыми и в зрелом возрасте. Именно молодыми, а не инфантильными.

Чрезмерный интерес к кухне стал патологией

Чего мне не хватало в Италии, так это хорошего русского веселья! Я из студенческой жизни с вечеринками и дискотеками окунулась в семейную жизнь. А многие итальянцы те же дискотеки воспринимают как нечто не для танцев, а для трансгрессии, для поиска приключений, для поиска интимных отношений. Конечно, для совсем молодых это развлечение, но для людей постарше часто ничем хорошим не заканчивается.

Конечно, поневоле нередко сравнивала: «А вот у нас это так-то…» Ведь вся жизнь была в России.

Не хватало русской зимы, разделения на времена года. Ждешь-ждешь в Италии зимы, а ее — раз! — и нет.

Не хватало, конечно, друзей, родных. Но в общем я себя в Италии чувствовала хорошо. К хорошему быстро привыкаешь.

В Италии большой интерес вызывают российские девушки: все они обязательно представляются длинноногими блондинками с голубыми глазами. Не ждут, что они должны быть худыми — это итальянцами не одобряется. Они считают, чтобы было интересно, женщина должна быть в теле! А худоба — это болезнь и ненормальность.

Россияне могли бы поучиться у итальянцев, как ни странно, спокойствию. У них более уравновешенное состояние души (возможно, из-за достатка).

У русских принято все время просить о чем-то друзей, напрягать кого-то. Итальянцы же научили меня самостоятельно решать свои проблемы, не надеясь на помощь друзей: это неудобно — спрашивать кого-то. Если надо куда-то съездить, считается неудобным просить подвезти кого-то только потому, что у него есть машина. Может, ему и делать нечего, и будет приятно подвезти, но не принято просить об этом. Несмотря на то что итальянцы очень отзывчивые и добродушные, есть у них такое: не напрягать.

Стоило бы поучиться у итальянцев и их здоровой кухне. Они много используют овощей и фруктов, мало жиров. Но этот чрезмерный интерес к кухне в Италии стал какой-то патологией. Это первая тема для разговоров и обсуждений. В России, помню, говорили о литературе, философии, науке.

Итальянцы могли бы поучиться у русских желанию женщин одеваться красиво и ярко: итальянки выглядят элегантно, но ходят в черном — может, потому что им идет этот цвет.

Можно позавидовать русскому рукоделию — в Италии это все осталось в прошлом веке, но ведь это часть культуры и умений.

Еще нет в Италии таких необъятных лесов, где можно без особого удостоверения собирать и грибы, и ягоды. В России лес — это всеобщее благо, а не частная собственность!

Может Италия также сильно позавидовать и стремлению российских школьников учиться в университетах!

В прошлом году мы всей семьей решили переехать из Италии в Голландию. Частично из-за повышения карьерного уровня, частично из-за приобщения детей к международному мышлению, ну и, конечно, из-за повышения уровня жизни. Решение далось легко: мы не предполагали всех трудностей, с которыми здесь столкнулись! Мы сначала много путешествовали по Европе.

Нам нравились Германия Англия , Нидерланды. Нас привлекало то, что в этих странах идет экономическое развитие, нет застоя, все работает, все функционирует, что здешняя молодежь находит работу после университета. Конечно, в Италии несравненный климат, чувствуешь себя дома.

Первые месяцы в Голландии у нас была эйфория — все было интересно, все нравилось. Но после первого отпуска, когда мы съездили в Италию, у мужа началась ностальгия. Прежде всего по друзьям. По ощущению дома. Здесь нет такого, чтобы с другом можно было зайти в бар, выпить аперитив, заодно познакомиться еще с кем-нибудь. Это дорогое нам ощущение, и, наверное, должно будет пройти немало времени, прежде чем мы начнем ощущать себя здесь как дома. Но все же мы решили переехать из-за детей. Не хочется, чтобы дети платили по долгам политики прошлого. Но это уже совсем другая история…