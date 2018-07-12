Как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения

Ссоры являются неизбежным процессом практически в любых отношениях, и попытка избегать конфликтов не приведет ни к чему хорошему. Психологи рассказывают, как правильно ссориться, чтобы вместе с партнером решить проблемы и сохранить чувства.

Конфликты

Попытка избегать конфликтов ведет в тупик, поскольку у всех влюбленных со временем накапливаются проблемы. Если пускать все на самотек, однажды нерешенных вопросов окажется слишком много. Когда чувствуете недосказанность, следует начать беседу с партнером, чтобы у каждой стороны имелась возможность выговориться. Ссоры сближают, помогают понять, что у влюбленных есть глубокая связь друг с другом, а еще они позволяют найти первоисточник спора, а не повод к нему.

Стратегия

Во время нерешенных вопросов можно выбрать стратегию, которая будет использована в ходе решения конфликта. Наиболее оптимально отправиться за стол переговоров и обсудить все волнующие темы. Кроме того, в некоторых случаях допустимо пускать в ход легкий юмор, чтобы дать понять, что спор не настолько существенный, чтобы из-за него выходить из себя. К более решительным мерам, вроде криков и битья посуды, тоже можно изредка прибегать, чтобы «спустить пар», но только если причина действительно серьезная и волнует обоих.

Поведение

В ходе ссоры нужно придерживаться некоторых правил, которые помогут не усугублять конфликт. К примеру, не стоит сразу критиковать партнера и переходить на личности, поскольку недостатки есть у каждого, в том числе и у вас. Важно приложить максимум усилий для того, чтобы смягчить спор, например, вспомнить, что именно с этим человеком вы хотели провести свою жизнь. Для эффективного решения конфликта следует руководствоваться не эмоциями, а умом. При «правильном» окончании спора влюбленные должны понимать, что даже при наличии разногласий они всегда остаются заодно.

После боя

Обычно конфликт не обходится без волны эмоций, и когда она утихает, стоит попытаться выяснить, чем же такая реакция обусловлена. Важно понять, почему действий партнера вас огорчают или раздражают. Кроме того, рекомендовано попытаться оценить случившееся с его стороны, а затем спокойно все обсудить. Это избавит вас от необходимости додумывать мотивы и чувства второй половины, ведь вы сможете узнать о них напрямую. Выслушав друг друга, попытайтесь выяснить, что можно сделать, чтобы найти выход.