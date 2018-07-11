Ломаем стереотипы и носы: почему жена бьет мужа

Мы не станем морализировать на тему. Не будем говорить о том, что хитростью и смекалкой женщина может достичь гораздо большего, чем кулаком или скалкой. Женщины бьют своих мужчин и это факт. Мало какая женская угроза заканчивается хотя бы без намека на физическую расправу. Достаточно вспомнить расхожую женскую фразу: «Ты меня вдовой взял, вдовой и оставишь»!

Конкретные причины

Но почему женщина в порыве гнева не гнушается приложиться кулаками или тем, что попалось под руку? Специалисты из института психологии Российской академии наук нашли несколько причин того, что женщина может поднимать руку на мужчину:

Пример родителей. Девочка жила в семье, где царил не то, чтобы матриархат, но явное женское лидерство. Причем в довольно агрессивной форме. Мать на глазах детей не гнушалась рукоприкладством, а муж попросту терпел. Сюда же можно отнести женщин, росших в неблагополучных родительских семьях, имевших опыт неудачных любовных отношений и браков.

Склад характера. Представить себе, что типичный холерик, погруженный в стрессовую ситуацию, спустит все на тормозах — почти нереально. Если женщина не контролирует свои эмоции, склонна к истерикам и скандалам, то узнав, например, об измене мужа, она вполне вероятно устроит показательный бой без правил. Хотя, для натуральной истерички достаточно и мизерной причины, например как в старой шутке о том, как «8 марта жена избила мужа двумя тюльпанами…».

Привычка детства. Жена может по привычке поднимать руку на мужа, если в детстве она была первой задирой во дворе. Если ее детство прошло в интернате. Если она с детства махала кулаками перед мальчишками и была твердо уверена в том, что не получит сдачи, ведь «девочек бить нельзя».

Яркий пример избитого мужа

Одним из эпических героев рассматриваемой темы является величайший гольфист мира, чемпион Тайгер Вудс. Несколько лет назад, журналисты, накануне Дня Благодарения, засекли его, выскочившего из дома и убегающего от разъяренной супруги, вооружившейся огромной палкой. Известный «ходок налево» попытался скрыться от благоверной на автомобиле, но жена разбила машину палкой, и Тайгер врезался в дерево. Теперь эта пикантная история — достояние общественности. А Тайгер Вудс — неизменный лидер среди жертв драчливых жен.

Предвидеть или задушить на корню

Как мужчине разглядеть в своей будущей избраннице гладиаторшу, или пресечь даже ее первую попытку помахать кулаками? Тем парам, которые находятся на стадии конфетно-букетного периода, конечно же, стоит повнимательнее присмотреться друг к другу. Конечно, специально провоцировать никого не стоит, но вот бывая в общественных местах и попадая в различные ситуации, можно проанализировать поведение объекта воздыханий.

Ну, а те мужчины, кто уже связаны длительными отношениями, должны пресечь женскую агрессию после первого же боя. Почему? Да потому что, перефразируя высказывание Цицерона о том, что безнаказанность это величайшее поощрение преступления, можно смело утверждать, что безнаказанность влечет рецидив.

Сухая статистика

Как заявляет социолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Ирина Шурыгина, всякий раз, когда обсуждается тема насилия над женщиной в семье, обязательно заходит речь о том, что жены тоже бьют мужей. Однако, по ее мнению, чаще всего агрессия женщин — ответ на насилие мужей. 93% женщин, хоть раз нападавших на супруга, сами были жертвами его избиений. И только 7% применяли силу против мужей, которые никогда на них не нападали.

Кто агрессор, а кто — жертва?

Психологи провели исследование группы избитых супругами мужчин и женщин, и обнаружились интересные факты. Оказывается, что в каждом случае рукоприкладство мужей провоцировалось самими женами. Мужчины долго терпели, подавляя обиды, недовольство, возмущение — и могли ударить. И, как ни странно, опрошенные избитые мужчины были готовы к психотерапии, но их жёны напрочь отказывались от приглашения психолога обсудить проблему, пройти личную или семейную психотерапию. И, получив отказ жены вместе идти к психологу, мужья пытались убедить специалистов в том, что только они нуждаются в терапии своего агрессивного поведения. Было понятно, что мужчины делали это из-за того, что вынесли навязанное им чувство вины из своих родительских семей и продолжают уже в своих семьях играть роль жертвы.

Чаще всего они обращаются к специалистам под давлением жен для исправления своего поведения, когда ставится условие: или развод, или психолог. И не каждый специалист готов разбираться, насколько провокационными могут быть действия и поступки женщин, которые в большинстве случаев сами нуждаются в психотерапевтической помощи. Именно поэтому, и мужчина, и женщина в случае физического насилия являются одновременно и агрессорами, и жертвами.

Конкретное решение

Выход первый. Успокоить женщину объятиями, заблокировав все ее движения. По мнению специалистов Центра социологических исследований МГУ, отсутствие резких движений снизит эмоциональный накал, и женщина гораздо быстрее успокоится.

Выход второй. Оставить женщину одну. Как только появляется реальная угроза драки, мужчине можно уйти, оставив даму на несколько часов в полном одиночестве. А уже после этого, спокойно обсудить сложившуюся ситуацию и установить табу на махание кулаками или сковородками. Постараться объяснить женщине, что фраза «Мужья, тоже бывают идеальными. Это вам любая вдова подтвердит…» — всего лишь анекдот.

Выход третий. Радикальный. Развестись. Но это уже, конечно на усмотрение мужа. Не факт, что следующая спутница не окажется такой же любительницей физических расправ. Проблемы лучше всего решать по мере поступления, не накапливая их, и не сбегая от них. Ведь, как сказал дедушка Фрейд: «В любовных отношениях нельзя щадить друг друга, так как это может привести лишь к отчуждению. Если есть трудности, их надо преодолевать».

Сообщение Ломаем стереотипы и носы: почему жена бьет мужа появились сначала на Умная.