Опасные привычки в отношениях, которым часто не придают значения

Как правило, если есть проблема, то должно быть и ее решение. В отношениях между мужчиной и женщиной возникает множество проблем разной степени сложности, и от умения с ними справляться зависит прочность союза. Но хуже всего, когда проблемы таковыми не кажутся. Не потому что они незначительные, а потому что сформировавшиеся в нашей голове принципы совместной жизни заставляют нас поверить, что некоторые из проблем считаются нормальной и неотъемлемой ее частью. Вот они-то и являются самыми опасными, просто потому что им не придают значение. Ниже мы перечислили шесть наиболее распространенных тенденций в отношениях, которые многие пары считают здоровыми и нормальными, но на самом деле они вредны и разрушительны.

Упреки за прошлое

Что это значит: Это когда 5 лет назад ты забыл поздравить ее с вашей первой годовщиной, а она до сих пор вспоминает тебе это при каждом удобном случае. На самом деле причин, по которым кто-то из партнеров обижается на другого, может быть много. Важно не это, а то, что эта обида потом стержнем проходит через все ваши отношения и, появляясь в самый ненужный момент, используется как дополнительный аргумент в ссоре. Почему это опасно: Старая обида может использоваться как средство манипуляции партнером. И вместо того чтобы находить компромисс при каждом новом конфликте, люди начинают апеллировать к старым, что еще больше усложняет ситуацию. В конце концов, если накапливать обиды будут оба партнера, то в их диалогах ни для чего другого, кроме взаимных претензий, не останется места. Что нужно делать: Решать проблемы своевременно и не возвращаться к ним. Если у вас возникла причина для конфликта несколько лет назад, но вы все равно продолжили отношения, значит, вы оба в тот момент отпустили ситуацию. Тогда какой смысл поднимать эту тему снова?

Проявление пассивной агрессии

Что это значит: Вместо того чтобы открыто сказать о своих желаниях или претензиях, один из партнеров выражает свое недовольство намеками, незначительными жестами или грубой интонацией, которые используются, чтобы разозлить другого партнера. Почему это опасно: В этом поведении нет ничего конструктивного, кроме желания заставить своего партнера чувствовать себя виноватым. Что нужно делать: Всегда говорить о том, что тебя беспокоит, прямо и открыто. Даже если твой партнер не виноват в этой проблеме, он сможет поддержать тебя или дать совет.

Удержание отношений в заложниках

Что это значит: Спекуляция на ценности отношений ради извлечения своей выгоды. В этом случае высказывание любой, даже самой незначительной проблемы пресекается шантажом. Например, если девушка говорит: «Я чувствую, что ты со мной холоден», парень отвечает: «Хорошо, если по-твоему я холоден, то нам лучше расстаться». Почему это опасно: Подобная эмоциональная спекуляция приводит к необоснованному драматизму. В итоге каждый незначительный конфликт будет заводиться в тупик вместо попытки его разрешить. В конечном итоге партнеры вообще не смогут выражать свои недовольства. От этого негатив в отношениях будет только накапливаться. Что нужно делать: На самом деле нет ничего плохого, чтобы иногда обижаться на своего партнера. Это доказывает твое неравнодушие к нему. Просто надо понимать разницу: быть привязанным к человеку и всегда нравиться ему — это не одно и то же. И первый случай как раз и предполагает, что человек может иногда злиться на партнера. Только близкие люди могут позволить себе обратную связь друг с другом, а именно это и способно сохранить прочные и здоровые отношения.

Обида на партнера за свое плохое настроение

Что это значит: Представь, что у тебя выдался нелегкий день на работе. Ты вернулся домой в подавленном настроении и, скорее всего, хотел заручиться поддержкой своей девушки. Но вдруг выясняется, что она уже договорилась встретиться с подругами. Узнав об этом, ты выражаешь ей свое недовольство, потому что твои планы не соответствовали ее. Хотя на самом деле ее поступок просто не вписался в твое эмоциональное состояние. Почему это опасно: Обижаться на партнера за свои негативные эмоции — это проявление эгоизма и пример грубого нарушения личных границ. Когда кто-то из вас создает прецедент, при котором один партнер несет ответственность за чувства и эмоции другого в любое время (даже когда вы не вместе), то появляются созависимые тенденции. Теперь никто из вас не сможет распоряжаться своим временем и желаниями без взаимного согласования. Что нужно делать: Возьми сам ответственность за собственные эмоции и не требуй этого от партнера. Есть важное различие между тем, чтобы поддержать человека, и тем, чтобы быть ему обязанным. Любые жертвы должны выглядеть как добровольный жест, а не принуждение. Как только оба партнера начнут обвинять друг друга в своих отрицательных эмоциях, то это заставит их скрывать свои истинные чувства и приведет к взаимной манипуляции.

Проявление чрезмерной ревности

Что это значит: Ревность по любому поводу (значительному и не очень); когда один из партнеров начинает раздражаться даже от одного неопознанного разговора по телефону, пришедшего сообщения или приветствия на улице. В дальнейшем это приводит к тотальному контролю над партнером: проверка его сообщений, истории звонков, контактов и пр. Почему это опасно: Хуже всего, когда такое поведение оправдывается большой любовью, а значит, имеет право на существование. На самом деле излишняя ревность создает ненужную напряженность в отношениях и является признаком недоверия к партнеру. Что нужно делать: Доверять своему партнеру. Да, звучит просто и кардинально, но это единственно правильное решение. Тем более если ты не доверяешь своему партнеру, то тогда на чем основывается твой выбор? Ревность в умеренном количестве абсолютно естественна. Но когда это выходит за рамки, то ты демонстрируешь отсутствие чувства собственного достоинства. Если ты не научишься подавлять сильную ревность, то в итоге оттолкнешь от себя человека. Как ревность уничтожает отношения

Откупаться от проблемы в отношениях

Что это значит: После любого крупного конфликта, вместо того чтобы его разрешить, ты пытаешься исправить положение дорогим подарком. Почему это опасно: Давай рассмотрим ситуацию, когда парень откупается от проблем в отношениях, делая своей подруге дорогие подарки либо приглашая ее в какое-нибудь место. Такой способ решения проблем может привести к двум негативным последствиям. У девушки появится стимул обижаться на него как можно чаще, чтобы получить новый подарок. А парень, в свою очередь, научится полностью снимать с себя ответственность за свои проступки, зная, что всегда сможет от них откупиться. Что нужно делать: На самом деле все просто: возникла проблема — обсудите ее. И если в этом есть твоя вина, то возьми на себя ответственность за нее, чтобы избежать подобного в будущем. Делать подарки своей девушке — замечательная идея, но только пусть это будет после решения проблемы, а не вместо него. Три проблемы в отношениях, с которыми сталкивался каждый