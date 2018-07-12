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8 мужских историй о возбуждающих фразах
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8 мужских историй о возбуждающих фразах 

Карельские вести 11 часов назад
Фото: Карельские вести
Говорить что-то с сексуальным подтекстом сложно, если нет навыков. Как описать происходящее? Насколько сексуальны стоны? Тем не менее такие разговоры могут быть весьма приятны, и вот что рассказывают об этом мужчины.
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«Мне запомнилось, как она прошептала на ухо: «Я хочу услышать твой оргазм!» Получается, она сама была полностью увлечена процессом. И это сильно возбуждало», — Денис, 29 лет.
«Она сказала, что хочет полить меня шампанским и слизать его. В обычной обстановке я подумал бы, что это пошлость, а тогда было очень в тему», — Максим, 25 лет.
«Мое лучшее воспоминание — она посмотрела мне в глаза и сказала: «Делай со мной, что хочешь». Вообще, я человек скромный и всегда отношусь к женщине с уважением, но эти слова мне ну очень понравились», — Сергей, 30 лет.
«Моя девушка любит рассказывать о своих сексуальных фантазиях. Их не обязательно выполнять, просто когда она шепчет все это на ухо, в какой-то момент перестаешь осознавать, что вокруг, и полностью сосредотачиваешься на процессе», — Вадим, 22 года.
«Мне не важно, что именно она говорит. Нравится звучание ее голоса в такие моменты», — Михаил, 29 лет.
«У меня такое бывает нечасто. Запомнилась фраза «мне кое-чего хочется», которая обозначала, что она хочет заняться со мной сексом прямо сейчас. Это очень приятно», — Семен, 26 лет.
«Будь со мной жесток». Когда рассказываешь, звучит не очень эротично, но в правильной ситуации — то, что нужно", — Алексей, 28 лет.
«Мы с женой не очень любим такие разговоры. Но вот иногда, когда мы набираемся сил перед долгим сексом, она шепчет, что хочет меня, и это очень здорово», — Кирилл, 30 лет.
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