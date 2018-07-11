«Кот сверлит нас глазами»: 9 забавных историй, как животные мешают сексу

Домашние животные приносят много пользы. Они делают нашу жизнь разнообразнее, составляют нам компанию, радуют своим присутствием. Правда, иногда они появляются ну очень неожиданно! Вот несколько историй о том, как собаки и кошки мешали хозяевам предаваться постельным утехам.

18+

«Надо сказать, что я очень боюсь воров, которые могут проникнуть в дом. И вот мы с мужем в постели, ночь, темнота… И вдруг слышим грохот, звук бьющегося стекла и какие-то шаги на первом этаже дома. Разумеется, у меня тут же началась паническая атака — прямо посреди секса! Он пытается меня успокоить, потом закрыл дверь и пошел вниз — посмотреть, что там произошло. Слышу, как он вошел на кухню и выругался вслух. Оказалось, наш кот разбил грязную посуду, которую я не успела поставить в посудомойку. Мы долго смеялись, но секса в тот день уже не вышло», — Арина, 30 лет.

«Не знаю почему, но каждый раз, когда я занимаюсь сексом, собака воет под дверью. Это очень раздражает, но если впустить, она сразу прыгнет на кровать», — Матвей, 27 лет.

«Я привел домой новую знакомую, кот прыгнул на нее… а у нее аллергия! Вместо приятного вечера она поехала домой», — Женя, 28 лет.

«Мы забыли закрыть дверь спальни, и в разгар секса наша огромная собака прыгнула прямо мне на спину! Весело, но очень уж неудобно», — Кирилл, 27 лет.

«Мой кот сидит на шкафу и смотрит, как я занимаюсь сексом. Причем пялится, не отворачиваясь, в открытую. Несколько раз это мне помешало. Люблю его, но зачем же так странно себя вести?» — Николай, 28 лет.

«Нашей собаке всегда нужно в туалет ровно в тот момент, когда мы собираемся заняться любовью. Он как ребенок, который просыпается не вовремя», — Алиса, 26 лет.

«Мы обожаем собаку, но она спит между нами. Соответственно, ленивый секс в позе ложек невозможен. Да и вообще приходится искать другие места», — Жанна, 25 лет.

«Мой попугай однажды выбрался из клетки и начал летать над нами, наворачивая круг за кругом. И даже обкакал моего парня!» — Светлана, 29 лет.

«Мой кот любит гулять на улице. И однажды он поймал мышь и принес ее нам на кровать в разгар секса! Настроение, конечно, тут же пропало», — Мария, 23 года.

Читайте НАС ВКонтакте