7 фраз мужа, которые превращают материнство в кайф

Как часто молодой маме хочется слышать от любимого мужчины приятные слова? На этот вопрос есть только один ответ: «Часто!» А что это за фразы? Читайте в нашей статье!

Рождение ребенка меняет жизнь женщины: она не высыпается, устает, отказывается от того, что могла себе позволить раньше. А ее фигура… Впрочем, если вы только что вернулись из роддома, вам, скорее всего, пока не до нее.

Женщинам в послеродовой период просто необходимо подтверждение чувств своей второй половинки. О том, какие фразы помогают мамам быть всегда на высоте, рассказывает наш постоянный эксперт — семейный психолог, писатель, основатель и руководитель клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив.

Повысить самооценку молодой мамы, поддержать ее и вернуть ей радость жизни может только любящий муж. Действия его обязательно должны сопровождаться улыбкой, объятиями, поцелуями и, конечно, приятными словами.

Вот он — топ-7 фраз, от которых новоиспеченные мамы ощущают себя на седьмом небе от счастья.

«Поспи, я сам подойду»

Одна из самых ожидаемых фраз в первые месяцы жизни малыша, когда новорожденный не дает маме уснуть ни днем ни ночью.

В этих словах женщина слышит участие и понимание, за что будет признательна и благодарна мужу.

Потому что сон — это то, чего ей сейчас больше всего не хватает, чтобы восстановить силы для нового дня.

«Ты стала еще красивее и женственнее»

У этой фразы есть и другие варианты: «Ты потрясающе выглядишь», «Твоей фигуре позавидует любая девушка», «У тебя роскошная грудь»… Эти слова не просто проявление внимания, но и показатель настоящей любви.

Постоянное напоминание о том, что женщина по-прежнему красива, сексуальна привлекательна и желанна, необходимо ей как воздух! Ведь мамы часто стесняются своих форм после рождения ребенка, не понимая, что для мужчины она стала ярче, красивее и женственнее.

В то же время каждой маме приятно, когда мужчина помогает ей вернуть прежнюю форму. Чтобы чуть позже услышать заветное: «Милая, ты так похудела!»

«Купать ребенка буду я!»

Молодая мама много времени проводит с ребенком, одновременно стирая, готовя и занимаясь прочими домашними делами, которым нет конца.

Поэтому вечерний ритуал купания она с радостью уступит молодому отцу, ведь эти несколько минут станут для нее возможностью передохнуть.

Такую же радость маме принесет умение папы пеленать малыша, менять ему подгузники, предлагать бутылочку и успокаивать во время плача.

«Я нашел прекрасную няню»

Особенную радость принесет эта фраза маме близнецов или малышей-погодок. Забот достаточно и с одним ребенком, но с двумя или тремя детьми куда сложнее: мама совершенно забывает о себе, ведь все ее время уходит на то, чтобы покормить, уложить спать, сходить на прогулку или к врачу.

Если отец отнесся к выбору няни серьезно, то вполне можно считать, что помощь работницы — это и есть та самая отцовская забота.

«Мы сегодня сами посидим, а тебя подруги уже заждались»

Дорогие мамы, разве это не фраза мечты?

Это не просто слова, а волшебная возможность вернуться к обычной жизни, которой вы жили раньше, хотя бы на пару-тройку часов!

«Я пригласил к нам твою маму, она давно не видела внука, а у меня как раз есть два билета в кино»

А эта фраза практически окрылит женщину!

Во-первых, это время только для двоих — жены и мужа. Во-вторых, это возможность бабушке побыть вместе с любимым внуком или внучкой. И, в-третьих, это не даст молодой маме сойти с ума в четырех стенах, занимаясь только ребенком и домом.

Конечно, поход в кино или театр можно заменить романтическим вечером вдвоем, и в этом случае мама почувствует себя раскрепощенной и желанной.

«Посвяти этот день себе, а делами займусь я сам»

На самом деле эти слова звучат так: «Я хочу видеть тебя счастливой и красивой!»

А еще эта фраза — пропуск в мир красоты, свободы и удовольствия. Особенно если муж сочетает ее с предложением: «Вот тебе деньги. Можешь потратить их на массаж и новую прическу».

Конечно, в каждой паре есть свои сигналы проявления любви. Возможно, именно вы больше будете рады обращению «Ты моя Чебурашка», нежели «Ты моя принцесса».

Главное — чтобы в сказанном звучали любовь и нежность, а не одолжение или неохота.