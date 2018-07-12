Как стать лучшей для своего мужчины

Большинство женщин думает, что для того, чтобы занять в сердце бойфренда особенное место, достаточно вкусно готовить и хорошо выглядеть. Но не в этом заключается счастье для мужчин.

Безусловно, каждая девушка мечтает стать для своего мужчины самой лучшей. Однако у нас у всех есть сформированные привычки, взгляды на мир и особенности в характере, которые далеки от идеала. Не расстраивайся, если твоя внешность не похожа на внешность Скарлетт Йоханссон или Анджелины Джоли . В первую очередь нужно запомнить: для того, чтобы стать лучшей для своего мужчины, необходимо быть не идеальной, а мудрой.

Не зря существует пословица «Не родись красивой, а родись счастливой». В мире живет огромное количество девушек, не обладающих выдающимися внешними данными, но притягивающих к себе поклонников, как магнитом. Дело тут в колоссальной энергетике и умении эту энергетику правильно использовать. Стать лучшей для своего мужчины не сложно, главное — знать несколько хитростей, которые помогут тебе превратиться в девушку мечты.

На старт. Внимание!

Для начала запомни: мужчине нравится, когда женщина уделяет ему внимание и проявляет заботу. Главное — вовремя понять, что твой любимый чем-то огорчен, подавлен или разгневан. Девушка, которая рядом в трудную минуту, поддержит и успокоит мужчину, всегда будет иметь преимущество перед остальными. Помни, что забота проявляется в мелочах. Почаще хвали своего мужчину, делай комплименты его силе и мужественности, благодари за совершенный ради тебя подвиг. И пусть подвигом считается вынесенное мусорное ведро или подкрученный кран в ванной комнате. Главное — внимание.

Пока все дома

Не зря говорят, что женщины любят ушами, а мужчины — глазами. Важно научиться быть красивой и сексуальной не только по праздникам, но и в будни. Здесь нужно брать пример с восточных женщин. В обществе они прячут свою внешность, а вот наедине с любимым мужчиной предстают перед ним во всей красе. Конечно, никто не заставляет тебя надевать паранджу, но вот забыть про привычный пучок и удобный домашний халат нужно было уже давно. Постарайся быть элегантной и аккуратной даже на территории собственной спальни.

От тебя… независима

Независимость — это одна из главных опор в жизни, которая поможет устоять даже в нестабильной ситуации. Иметь свое дело — значит не топтаться на одном месте, развиваться, не скучать и узнавать много интересного и полезного. К тому же собственный доход (пусть и небольшой) принесет тебе самой моральное удовлетворение. Мужчине обычно нравится, когда женщина увлечена чем-то помимо него. Так что широкий круг занятий и хобби поможет тебе чувствовать себя комфортно, особенно в те дни, когда твой избранник будет занят. Читай больше книг, изучай иностранные языки — и у тебя совершенно не останется времени на нелепые претензии к мужчине.

На позитиве

Не делай мужчину центром своей вселенной. Отдав себя любви без остатка, можно в какой-то момент понять, что ты превратилась в няньку без своих хобби и увлечений. А он в это время вспоминает ту живую, веселую девушку, которая хохотала над его шутками и с которой он танцевал на кухне в пять утра. Помни: любые беды не страшны рядом с задорной подругой с искрами в глазах. Не бойся показаться смешной, береги свои нервы и нервы мужчины и научись смотреть на вещи позитивно.

Победная тактика

Не так страшен черт, как его малюют. Накормить и ублажить мужа не так уж и сложно. Гораздо труднее найти общий язык с его родителями и друзьями. Всегда говори о своем мужчине с уважением, не давай повода ни его родственникам, ни самому молодому человеку усомниться в твоей любви. Твои дипломатичность, такт, позитив помогут наладить отношения и повысить тебя в глазах собственного мужчины.

Необходимо помнить: становиться лучше — это не значит терять свою индивидуальность и все время играть чужую роль. В погоне за званием «Мисс совершенство» есть риск потерять себя. Поэтому главное, чтобы изменения приносили удовольствие в первую очередь тебе, а все остальное обязательно приложится.

Бери пример с одной из главных героинь знаменитого фильма «Секс в большом городе». В День святого Валентина Саманта подготовила для любимого сюрприз, от которого был бы без ума любой мужчина. Уж в этом она знает толк (смотри ролик ниже).