Дружеский секс: все за и против

Люди, смотревшие фильмы «Секс по дружбе» или «Больше чем секс» представляют себе «дружбу с бонусами» примерно так: мужчина или женщина выбирают себе в партнеры друга противоположного пола, чтобы обеспечить себя необходимым количеством секса (недостаток которого негативно влияет на организм), но при этом обойтись без эмоциональной нервотрепки. В итоге они понимают, что избежать зависимости у них не получилось, и становятся возлюбленными. Но в реальной жизни все редко заканчивается хеппи-эндом, хотя бы потому что у партнеров совершенно разные ожидания от такого рода отношений. Итак, что же говорит наука о «дружбе с бонусами»? Как люди решаются подвергнуть свои теплые отношения таким серьезным испытаниям и чем это обычно заканчивается.

История вопроса

«Дружба с бонусами» — явление совсем не редкое. Чуть больше половины студентов американских колледжей в 1988—1996 гг. признавались, что занимались любовью со своими друзьями. В 2002—2010 гг. процент возрос до 70 во многом благодаря активному освещению этой темы в культуре. По результатам опросов, в которых участвовали не только студенты, социологи выделили несколько основных типов такой связи:

Настоящие друзья, которые эмоционально достаточно близки, чтобы сблизиться еще и физически. Просто знакомые, которые иногда спят вместе или проводят время в том случае, если нет более романтических вариантов. Два человека, один из которых влюблен в другого. Влюбленный инициирует дружеский секс (якобы без обязательств), чтобы затем перейти на новый уровень отношений. Но вопреки распространенному мнению, перейти удается далеко не всегда. Бывшие возлюбленные, которые продолжают заниматься любовью в надежде, что отношения восстановятся (чаще такими надеждами питается только один из партнеров).

Ожидание VS реальность

У мужчин и женщин разные ожидания от таких отношений. Мужчины в 72% случаев ищут постоянный секс без обязательств (женщины ждут того же в 56% случаев). 37% женщин хотят большей эмоциональной близости, с ними согласна лишь четверть опрошенных мужчин. Девушки, как правило (69%), жалеют о том, что допустили половой контакт по дружбе. Они хотят вернуть все как было, начать романтические отношения или вовсе прекратить общение с этим человеком. 60% мужчин, напротив, считают новый вариант дружбы гораздо более удачным, чем классический.

Неожиданные сложности

Дружеский секс осложняется не только разными ожиданиями мужчин и женщин, но и отсутствием четких правил. Например, партнеры не знают, могут ли они заводить отношения с другими людьми или рассказывать кому-то о физической близости со старым знакомым. Даже то, что разрешено на словах, может ранить чувства одного из партнеров.

Еще одна проблема — зажатость в постельных вопросах. СМИ любят рассказывать о том, какая небывалая сексуальная свобода ждет тех, кто начнет спать с другом, — считается, что давно знакомому, эмоционально близкому человеку легче рассказать о своих тайных желаниях. На практике выходит совсем наоборот. Люди, состоящие в таких отношениях, как правило, не обсуждают ни своих желаний, ни своих эмоций после секса, ни возможности подхватить ЗППП в отличие от пар. Единственный, но весьма значительный плюс — они охотнее делятся друг с другом прошлым сексуальным опытом и обговаривают необходимость использования презервативов. Можно назвать две причины такой закрытости. Во-первых, «друзья с бонусами» боятся, что излишняя откровенность усложнит и без того сложные взаимоотношения и приведет к сильной эмоциональной привязанности, которую они и хотели избежать. Вторая причина куда прозаичнее: многие занимаются сексом только после пьяных вечеринок. Алкоголь, конечно, убивает стеснение, но наладить осознанную связь под его влиянием тоже сложновато.

Отличия между близостью с другом и с постоянным партнером — в частоте и удовлетворенности от процесса. Вполне очевидно, что друзья спят реже, чем люди в паре, поскольку они не живут вместе и не хотят эмоциональной зависимости. Удовлетворения от «бонусов» тоже меньше. Во-первых, из-за уже упомянутой закрытости. Получить удовольствие с человеком, который ничего не знает о твоих предпочтениях, сложнее, чем с партнером, который изучил тебя вдоль и поперек. Кроме того, в непостоянных отношениях чаще используют презервативы.

Как заканчивать и стоит ли вообще начинать?

Масштабных исследований на тему того, как заканчивается «дружба с бонусами», пока нет. Некоторые социологи спрашивали об этом участников своих опросов, но результаты пока никак нельзя обобщить в какую-то тенденцию. В одной исследовательской группе только 10% случаев дружеского секса перерастали в романтические отношения, почти 30% остались в статусе «друзей с бонусами», 35% опрошенных отказались от «бонусов», а четверть и вовсе закончили всякие отношения. У другой группы нет таких конкретных результатов. Половина опрошенных заявили, что их дружба либо сошла на нет, либо стала слабее, а оставшиеся участники, наоборот, сказали, что постель ее только укрепила.

Если вы раздумываете над тем, стоит ли начинать отношения со старым знакомым, ответьте на несколько вопросов. Не вызывает ли у вас секс эмоциональных привязанностей? Достаточно ли вы откровенны с другом, чтобы обсуждать все аспекты ваших новых отношений? Это необходимо, чтобы не причинить друг другу боль. Готовы ли вы говорить с ним о контрацепции? «Дружба с бонусами» редко бывает моногамной, так что один из партнеров может заразить другого, если не будет постоянно предохраняться. И наконец, как долго вы планируете так «дружить»? Не навредит ли вашему партнеру конец этой связи? Перед началом нового этапа отношений следует обговорить сроки и обсудить стратегии выхода из сложившейся ситуации.