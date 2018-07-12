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«Вот это бриллиант»: спустя полгода после тайной свадьбы Эмили Ратажковски показала помолвочное кольцо
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«Вот это бриллиант»: спустя полгода после тайной свадьбы Эмили Ратажковски показала помолвочное кольцо 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя Эмили Ратажковски похвасталась кольцом с огромным бриллиантом.
О тайной свадьбе Эмили Ратажковски и актера и продюсера Беара МакКларда стали говорить в феврале этого года. Торжество было большой неожиданностью для поклонников, ведь на протяжении нескольких лет она встречалась с Джеффом Магидом.
Перед росписью с Баером модель никак не намекала на предстоящее замужество и даже не показывала помолвочного кольца. И только спустя почти полгода она решила им похвастаться.
Помолвочное кольцо из желтого золота с двумя крупными бриллиантами красуется на безыменном пальце Эмили вместе с обручальным.
Поклонники по второму кругу поздравляют супругов и желают им долгой и счастливой жизни вместе.
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Фото:Instagram
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