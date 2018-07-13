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«Устали от мужа?»: Ксения Собчак призналась, что иногда ей хочется влюбиться
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«Устали от мужа?»: Ксения Собчак призналась, что иногда ей хочется влюбиться 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
За каждым словом телеведущей Ксении Собчак внимательно следят миллионы россиян, и от них не укрылась случайная фраза, которую жена и молодая мама обронила невзначай. К изумлению почитателей, пребывая в, казалось бы, таком счастливом браке, общественный деятель намекнула на тоску по чувству влюбленности.
До недавнего времени большинство поклонников Ксении Собчак было убеждено, что телеведущая счастлива с актером и режиссером Максимом Виторганом, с которым она растит годовалого сына. Более того, многие зоркие обыватели заверяют, что не за горами еще одно пополнение звездной семьи — Ксению неоднократно уличают в округлом животе, который та безуспешно пытается скрыть под всевозможными мешковатыми нарядами. Однако сейчас идеальная картина ее брака показалась не такой уж безупречной — теледива проронила необдуманную фразу, которой дала повод заподозрить неладное в своей семейной жизни.
«Иногда очень хочется влюбиться. Но я замужем», — сообщила звезда, отмечая, что за неимением других вариантов спасается шопингом и влюбляется в дорогие и модные вещи, приобретенные в ЦУМе. Огорошенная публика не смогла отделаться от ощущения, что отношения Ксении и Максима дали трещину, и потому Собчак испытывает тоску по яркому чувству влюбленности. И в то время как одни почитатели советовали звезде попробовать по-новому взглянуть на собственного мужа, другие отмечали, что в шоу-бизнесе брак никогда не был достаточно веским основанием для отказа от интрижек. «Но ведь можно же в мужа каждый раз по-новому влюбляться» «Ну если все так плохо, то муж не стенка, отодвинуть можно» «Ничего не могу с собой поделать, но в фразе „но я замужем“ уловила нотки сожаления. Неужели устали от мужа?» «Желательно влюбляться в мужчину, а не в шмотки! Кто установил запрет влюбляться, если ты замужем?» «Вот Вы же влюбились в прекрасного мужчину Вашей мечты, Вы были с ним на седьмом небе от счастья. Неужели время идет и все меняется?» «Непривычно от вас такое слышать, но раз уж на то пошло, то как замужество мешает влюбиться? Не путайте мух с котлетами»
Впрочем, быть может мятущиеся чувства Ксении всего лишь отголосок тех эмоций, которые звезда испытала, болея за нашу сборную на мундиале. И хотя Собчак близко к сердцу приняла незабитые пенальти наших футболистов, ей хватило сил выступить в защиту Федора Смолова, которого болельщики сделали настоящим «козлом отпущения» проигранного матча.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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