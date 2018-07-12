Экс-супруга Гайдуляна назвала причины развода с артистом

Андрей Гайдулян и его бывшая супруга Диана Очилова были вместе не один год. Осенью 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому Ходжкина. Артист смог побороть болезнь, а Диана поддерживала возлюбленного все это время. В скором времени после выздоровления Гайдуляна они решили пожениться. Развелись влюбленные в 2017 году, но подтвердили эту новость лишь недавно.

Стоит отметить, что развод пошел экс-супругам на пользу. Диана сильно похудела и похорошела, а Андрей уехал на некоторое время в США и тоже занялся своим внешним видом. Недавно Гайдулян и вовсе представил общественности свою новую девушку Александру. Пара вместе вышла в свет, а актер дал понять, что сильно влюблен в свою новую пассию и надеется, что их отношения выльются во что-то более серьезное.

Поклонники же до сих пор гадают, почему Андрей и Диана расстались, ведь они вместе прошли через многое, а девушка поддержала возлюбленного, когда артист боролся с раком. Накануне Очилова все же решила приоткрыть завесу тайны и сообщила поклонникам, что экс-супруг ее предал.

«Он предал меня. Он не хотел, так получилось!» — ответила Очилова на вопросы поклонников. Диана не стала вдаваться в подробности и распространяться о причинах разлада, а некоторые пользователи считают, что Андрей мог изменить супруге. Напомним, что ранее Диана рассказывала о том, что Андрей позволял себе довольно жестко высказывался о недостатках бывшей жены.