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Врачи призывают женщин отказаться от «пи-пи оргазма»
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Врачи призывают женщин отказаться от «пи-пи оргазма» 

МедикФорум 8 часов назад
Фото: МедикФорум
Женщины должны отказаться от практики так называемого «пи-пи оргазма». Этот новый тренд, при котором представительницы прекрасного пола специально не ходят в туалет, чтобы испытывать большее сексуальное удовольствие, может спровоцировать инфекции и даже повреждения почек. «Пи-пи оргазмом» называют один из самых странных новых трендов в сексе. Он заключается в том, что женщина перед занятиями сексом не посещает туалета и сдерживает позывы на мочеиспускание. Утверждается, что таким образом представительницы прекрасного пола испытывают двойной оргазм. Вначале во время секса, а потом и в туалете, когда они всё-таки избавляются от запасов мочи. Многие женщины помещают в интернете рассказы о том, что эта техника позволяет добиться чуть ли не «массажа всего тела изнутри». Однако врачи предупреждают, что увлекаться данной практикой не стоит ни в коем случае. Действительно, чрезмерно наполненный мочевой пузырь стимулирует нервы в области таза, которые контролируют возбуждение, что провоцирует создание ощущений, похожих на оргазм. Именно эти ощущения так нравятся многим женщинам. Однако врачи предупреждают, что данный оргазм может быть достигнут только в том случае, если мочевой пузырь сдерживает мочу дольше, чем это требуется в норме. А подобного рода удержание грозит длительно протекающими инфекциями. Более того, поскольку женщины гораздо чаще мужчин сталкиваются с циститом, медики предупреждают, что «пи-пи оргазма» нужно избегать всеми силами. Даже тем женщинам, которые являются совершенно здоровыми. Врачи уверены, что существует гораздо менее рискованные способы достигнуть сексуального удовольствия. МедикФорум напоминает, что ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила зависимость от секса одним из психических расстройств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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