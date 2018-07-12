Самый сексуальный флешмоб в Сети

Мем с продолжением фразы: «Секс — это, конечно, хорошо, но…» зародился в США еще в 2015 году и перешел в русскоязычный Twitter осенью 2017-го, но тогда он не прижился и не пользовался массовой популярностью среди пользователей Сети.

А в начале июля в Twitter запустили флешмоб с той же фразой, но если раньше пользователям самим надо было придумать любую вещь, которая могла быть лучше секса, то сейчас они доверяют это своему телефону и автодополнению. Варианты получаются иногда ну очень странными и смешными.

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