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Самый сексуальный флешмоб в Сети
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Самый сексуальный флешмоб в Сети 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: peopletalk
Мем с продолжением фразы: «Секс — это, конечно, хорошо, но…» зародился в США еще в 2015 году и перешел в русскоязычный Twitter осенью 2017-го, но тогда он не прижился и не пользовался массовой популярностью среди пользователей Сети.
А в начале июля в Twitter запустили флешмоб с той же фразой, но если раньше пользователям самим надо было придумать любую вещь, которая могла быть лучше секса, то сейчас они доверяют это своему телефону и автодополнению. Варианты получаются иногда ну очень странными и смешными.
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