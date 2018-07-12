Елена Яковлева объяснила, почему смирилась с татуировками сына

Актриса призналась, что не одобряет увлечение сына.

26-летний наследник актрисы театра, кино и телевидения, телеведущей Елены Яковлевой (известной в том числе благодаря роли Насти Каменской в сериале «Каменская») Денис Шальных покрыл свое лицо и тело многочисленными татуировками. В связи с этим звездная мама регулярно получает вопросы о том, как же она это допустила (первые тату появились на теле молодого человека еще в школьном возрасте).

Став гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», Елена Яковлева призналась: увлечение наследника она не одобряет. И пояснила, почему же все-таки с ним смирилась.

Я категорически против татуировок, но так случилось. Он мой любимый и единственный ребенок, не пьет, не курит, занимается спортом. Я пыталась с ним говорить, а он мне отвечал, что у него нет никаких вредных привычек и хотел заниматься татуировками. Он словно сам себя ими наказывает,

— пояснила свою позицию актриса.

Напомним, сын Денис родился в 1992 году в семье Елены Яковлевой и ее супруга, актера Валерия Шальных . Супруги официально оформили отношения в 1990 году, а до этого пять лет жили в фактическом браке.

Фото: архив редакции

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