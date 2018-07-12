Секс-свидание в студии киевской радиостанции попало на видео

Пользователи Facebook обсуждают горячее видео интимного содержания, записанное в офисе киевской радиостанции «Максимум». На нем сотрудник радиостанции занимается сексом с девушкой прямо на рабочем месте — в студии.

«Какой-то «добрый» человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию», — рассказал продюсер радиостанции Слава Демин.

По его словам, руководство провело внутреннее расследование и выяснило, что на кадрах действительно сотрудник радиостанции, который пригласил девушку на свидание. Гендиректор радиостанции уже поговорил с участником «оргии», о принятых им мерах Демин рассказывать не стал.

Судя по хронометражу видеозаписи, свидание проходило после 10 часов вечера. Секс влюбленной пары занял меньше трех минут, что стало поводом для ехидных комментариев.

«Слабенький у вас сотрудник», — написал один пользователь. «Предлагаю переименовать в „радио Минимум“, до максимума вам еще далеко», — пошутил другой.

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