Почему некоторые боятся интимных отношений

По мнению отечественных и западных психологов, боязнь близких отношений с представителями противоположного пола возникает вследствие совокупности целого ряда причин — как сексуальных, так и социальных и психологических. Чаще всего, считают специалисты, без квалифицированной помощи извне интимофобу со своим недостатком не справиться.

Страх родом из детства

Ростовский психолог Наталья Алексеевна Дубинина подтверждает, что в основном интимофобия возникает на основе психологических проблем, полученных в детстве, при воспитании ребенка. Чаще всего — в неполноценной семье, где нет отца. Наталья Алексеевна объясняет это интуитивным желанием матери оградить сына или дочь от тех возможных жизненных коллизий в личной жизни, с которыми пришлось столкнуться ей самой, женщина формирует у ребенка недоверие к представителям противоположного пола.

Кроме того, Дубинина приводит примеры возникновения интимофобии у людей с психическими заболеваниями, у них она появляется на фоне эмоциональных и волевых нарушений. Интимофобы, по наблюдениям Натальи Алексеевны, это главным образом выходцы из неполных семей или испытавшие в детстве частые проявления насилия со стороны родителей. На возникновение интимофобии также может повлиять родительский развод или несчастная любовь — разочаровавшийся в личной жизни человек боится ее выстраивать заново, опасаясь повторения прежнего опыта.

О том, что интимофобия родом из детства говорят также и авторы научной работы «Страх близости», выпущенной в 1999 году американской психологической ассоциацией Роберт У. Файерстоун и Джойс Кэтлетт. Эти психологи опытным путем в результате многолетних исследований выяснили, что взаимоотношения в семье часто влияют на развитие личной жизни повзрослевших детей. Исследователи приводят пример молодой американки Салли, которую похвалил муж за длинные красивые волосы.

На другой же день она постригла их, потому что интуитивно стремилась поддерживать имидж некрасивой — то, что она именно такая, Салли с детства внушали ее родители.

В книге «Страх близости» Файерстоун и Кэтлетт приводят массу примеров, когда родители прививали детям извращенное представление о противоположном поле, что впоследствии, во взрослой жизни, способствовало образованию у последних разного рода комплексов и в итоге приводило к возникновению интимофобии.

Уход в иную реальность

Американский клинический психолог доктор Джон Майер считает, что причиной интимофобии у взрослого человека может быть также сознательное игнорирование близких отношений с представителями другого пола и замена их иллюзией таких контактов. Она выражается в пристрастии к просмотру эротических и порнографических фильмов, самоудовлетворению сексуальных потребностей в одиночестве.

Подобный замкнутый мир, по мнению доктора Майера, позволяет интимофобу чувствовать себя в безопасности от окружающих и не испытывать разочарований от общения с ними. Как полагает Джон Майер, проблема интимофобии в большей степени из области психологии и психиатрии, поэтому бороться с этой навязчивой идеей самостоятельно, без помощи специалиста, малоэффективно.

Две беды интимофобов

Кандидат психологических наук, автор многих американских бестселлеров о выстраивании межличностных отношений Магарет Пол утверждает, что у интимофобов есть два главенствующих страха, лежащих в основе боязни близости — как эмоциональной, так и любой другой. Пол говорит о том, что на самом деле люди боятся не самой близости как таковой, а ее вероятных негативных последствий — если бы контакт с лицом противоположного пола всегда заканчивался позитивным опытом, то этого страха попросту не существовало бы.

У интимофобов, по мнению М. Пол, основные страхи, которые могут заставить их избегать близости — это страх отвержения — потери другого человека и, прямо противоположный, — боязнь поглощения личности — интимофоб инстинктивно опасается оказаться в зависимости от партнера, страшится того, что тот возымеет над ним абсолютную власть, в результате чего одиночка рискует потерять себя.

Как считает психолог Пол, уход во «внутреннюю эмиграцию» у человека происходит как раз тогда, когда обостряются эти два чувства — боязнь отторжения близким человеком или, напротив, опасение оказаться в роли безропотного исполнителя чужой воли.

Психологи рекомендуют интимофобам, желающим избавиться от этого иррационального неконтролируемого страха, прежде всего понять его причины, разобраться в них, иначе преодолеть боязнь близости не удастся.