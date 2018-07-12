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Почему Кендалл Дженнер скрывает свой роман с Беном Симмонсом
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Почему Кендалл Дженнер скрывает свой роман с Беном Симмонсом 

Журнал ОК! 6 часов назад
Вот уже два месяца Кендалл Дженнер встречается со звездой NBA Беном Симмонсом, и скрывает это. Недавно влюбленные даже съехались, однако рассказать о своем романе так и не решились. Источник, приближенный к паре, рассказал о причинах.
Кендалл очень трепетно относится к своим отношениям с Беном. В этом она отличается от своих сестер. Она очень хочет, чтобы люди вокруг не обсуждали ее личную жизнь, поэтому защищает свое пространство. Она ненавидит повышенное внимание к своей персоне.
Инсайдер также добавил, что дом, возле которого заметили парочку, арендует Бен. Кендалл пока не живет там постоянно, а просто остается на ночь. Но ей очень нравится этот дом, и она хочет бывать там чаще.
Кендалл Дженнер и Бен Симмонс
Напомним, что об отношениях Кендалл и Бена заговорили в конце мая. Поклонники заметили, как пара ужинала в модном ресторане Bowery на Манхэттене. Позже модель и спортсмена сфотографировали, когда они вместе покинули ночной клуб.
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